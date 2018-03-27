Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 22°
az bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
116977
ALTIN
172.157
DOLAR
3.9909
STERLİN
5.6210
EURO
4.9403

21 İLDE FETÖ OPERASYONU: 25 GÖZALTI

Elazığ merkezli 21 ilde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütle ankesörlü telefon üzerinden bağlantı kuran aralarında görevde olan 1 albay, 21 subay ile 3 astsubay ve meslekten ihraç edilmiş 1 albay ile 7 subay olmak üzere 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi; 25'i yakalandı. Operasyon yapılan iller arasında Malatya'da var.

21 İLDE FETÖ OPERASYONU: 25 GÖZALTI

Elazığ merkezli 21 ilde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütle ankesörlü telefon üzerinden bağlantı kuran aralarında görevde olan 1 albay, 21 subay ile 3 astsubay ve meslekten ihraç edilmiş 1 albay ile 7 subay olmak üzere 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi; 25'i yakalandı. Operasyon yapılan iller arasında Malatya'da var.

27 Mart 2018 Salı 13:38
21 İLDE FETÖ OPERASYONU: 25 GÖZALTI

Edinilen bilgiye göre, Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri çalışma yaptı. Yapılan çalışmada örgütle ankesör ve kontörlü hatlarla bağlantı kuran mahrem yapılanmasıyla ilgili muvazzaf ve ihraç edilmiş askeri personeller tespit edildi. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, görevde olan 1 albay, 21 subay ile 3 astsubay, meslekten ihraç edilmiş 1 albay ile 7 subay olmak üzere 33 şüpheliyi belirleyerek operasyon için düğmeye bastı.

Bugün sabah Elazığ merkezli Adana, Şırnak, İstanbul, Çankırı, Hakkari, Hatay, Balıkesir, Ankara, İzmir, Edirne, Tekirdağ, Artvin, Çanakkale, Erzincan, Antalya, Yozgat, Van, Düzce, Diyarbakır ve Malatya'da eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda 33 şüpheli'den 25'i gözaltına alındı.Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada dijital materyaller ele geçirildiği öğrenildi.
Operasyon kapsamında 8 şüphelinin de arandığı öğrenildi.busabahmalatya.com 

Son Güncelleme: 27.03.2018 15:00
Anahtar Kelimeler:
Elazığ Fetö OperasyonuFETÖ OperasyonuMalatyada Fetö Operas YonuElazığ
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
FECİ KAZA 1 KİŞİYE  MEZAR OLDU
FECİ KAZA 1 KİŞİYE  MEZAR OLDU
ESKORT SİTESİ OPERASYONU!
ESKORT SİTESİ OPERASYONU!
FECİ KAZAYI UCUZ ATLATTILAR!
FECİ KAZAYI UCUZ ATLATTILAR!

banner29

banner47

Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim