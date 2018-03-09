20 BİN TL'YE YAKIN CEZA

Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Halfettin Mahallesi Aslantepe Caddesi üzerinde bulunan bir kahvehanede tombala tabir edilen kumar oyunu oynandığı ihbarı üzerine harekete geçti. İşyerine yapılan baskında 77 şahsın tombala oyunu oynadığı tespit edilerek şahıslara Kabahatler Kanuna göre toplam 19 bin 943 TL para cezası uygulandı.

Operasyonda ayrıca tombala oyununda kullanılan, tombala makinesi, iki adet televizyon, pinpon topları, oyun kartları, oyun pulları da muhafaza altına alınırken tombala oynatan üç şahsa ise kumar oynatmaktan adli işlem yapıldı. busabahmalatya.com



