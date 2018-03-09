Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
116915
ALTIN
162.237
DOLAR
3.8094
STERLİN
5.2852
EURO
4.6962

20 BİN TL'YE YAKIN CEZA

Malatya'da yasadışı tombala oynatıldığı ihbarı üzerine operasyon düzenledi. Operasyonda 77 şahsa yaklaşık 20 bin TL'ye yakın ceza kesildi.

20 BİN TL'YE YAKIN CEZA

Malatya'da yasadışı tombala oynatıldığı ihbarı üzerine operasyon düzenledi. Operasyonda 77 şahsa yaklaşık 20 bin TL'ye yakın ceza kesildi.

busabahmalatya
busabahmalatya
09 Mart 2018 Cuma 13:50
20 BİN TL'YE YAKIN CEZA

Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Halfettin Mahallesi Aslantepe Caddesi üzerinde bulunan bir kahvehanede tombala tabir edilen kumar oyunu oynandığı ihbarı üzerine harekete geçti. İşyerine yapılan baskında 77 şahsın tombala oyunu oynadığı tespit edilerek şahıslara Kabahatler Kanuna göre toplam 19 bin 943 TL para cezası uygulandı. 
Operasyonda ayrıca tombala oyununda kullanılan, tombala makinesi, iki adet televizyon, pinpon topları, oyun kartları, oyun pulları da muhafaza altına alınırken tombala oynatan üç şahsa ise kumar oynatmaktan adli işlem yapıldı. busabahmalatya.com

 

İHA

Son Güncelleme: 09.03.2018 13:52
Anahtar Kelimeler:
Busabah MalatyaTombala Operasyonu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
3 yaşındaki çocuk 4. kattan düştü
3 yaşındaki çocuk 4. kattan düştü
Erzurum’da silahlı kavga: 4 ölü
Erzurum’da silahlı kavga: 4 ölü
BU NE TAHAMMÜLSÜZLÜK!
BU NE TAHAMMÜLSÜZLÜK!

Galeriler Videolar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Busabah Malatya

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim