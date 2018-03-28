20 BİN 712 KİŞİNİN SORGULAMASI YAPILDI

Yapılan açıklamada, “Akçadağ ilçesi Kepez Mahallesi’nde, bir şahsa ait bağ evinden kayısı çalındığı ihbarının alınması üzerine (2) şüpheli şahıs jandarmanın yapmış olduğu titiz çalışma neticesinde aynı gün olayda kullandıkları kamyonet ve çalmış oldukları kayısı ile suçüstü yakalanarak, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir” denildi.

Yazıhan ilçesi Boztepe Mahallesi’nde, Recai Kutan Sulama Barajından DSİ’ye ait demir su tankerinin çalındığı ihbarı alınmasına müteakip olarak, 2 şüpheli şahsın jandarmanın yapmış olduğu çalışma neticesinde çalmış oldukları demir su tankerini oksijen kaynağı ile parçalarken suçüstü yakalanarak, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildiği ifade edildi.

TRAFİK KURALLARI HAKKINDA EĞİTİCİ SEMİNER İCRA EDİLDİ

Açıklamanın devamında ise şunlara yer verildi:

“Jandarma Trafik Timlerince Arapgir, Akçadağ ve Yeşilyurt ilçelerinde 4 okulda toplam 420 ilköğretim ve ortaöğretim öğrencisine trafik kuralları hakkında eğitici seminer faaliyeti icra edilmiştir. Toplam 20 bin 712 kişinin sorgulaması yapılmış, sorgulama neticesinde 51 aranan şahıs yakalanmıştır.

Trafik timleri tarafından 20-27 Mart 2018 tarihleri arasında yapılan uygulamalarda; 7 bin 500 araç kontrol edilmiş, trafik kurallarına uymayan 242 araç sürücüsüne cezai işlem uygulanarak 95 araç trafikten men edilmiş, 38 okul servis aracı ve 41 işçi servis aracı kontrol edilmiştir.Malatya İl Jandarma Komutanlığınca, emniyet ve asayiş hizmetlerinin sağlanmasına yönelik olarak her türlü suç unsurlarıyla etkin mücadeleye aralıksız devam edilmektedir.”(Bülten)busabahmalatya.com