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2 Otomobil çarpıştı: Sürücü olay yerinden kaçtı

Malatya'da bir otomobilin başka otomobile çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kazaya karışan otomobilin sürücüsü olay yerinden otomobiliyle kaçtı.

2 Otomobil çarpıştı: Sürücü olay yerinden kaçtı

Malatya'da bir otomobilin başka otomobile çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kazaya karışan otomobilin sürücüsü olay yerinden otomobiliyle kaçtı.

13 Mayıs 2018 Pazar 12:13
2 Otomobil çarpıştı: Sürücü olay yerinden kaçtı

Kaza, Battalgazi ilçesine bağlı Cirikpınar Mahallesi Turgut Temelli Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Turgut Temelli Caddesi Arap Osman Kavşağı istikametinden kent merkezi istikametine seyir halinde olan Cemil Şahin yönetimindeki 44 EF 638 plakalı otomobile karşı istikamette gelen ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 48 NE 463 plakalı otomobil çarptı. Kazada, 44 EF 638 plakalı otomobil içerisinde bulunan Songül Aktürk (48) yaralandı. Yaralı şahıs ihbar üzerine gelen ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alırken, çarpan araç sürücüsü otomobiliyle kaçarak olay yerini terk etti. 

Polis, otomobile çarparak 1 kişinin yaralanmasına sebebiyet veren otomobilin sürücüsünü tespit etmek için çalışma başlattı. 

busabahmalatya.com

İHA

Anahtar Kelimeler:
YaralıKazaMalatya
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