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2 kişi yaralandı

Malatya’da hafif ticari araç ile otomobilin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

2 kişi yaralandı

Malatya’da hafif ticari araç ile otomobilin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

05 Ağustos 2018 Pazar 12:12
2 kişi yaralandı

Kaza, Malatya-Elazığ karayolu Çöşnük kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Malatya kent merkezi istikametinden Elazığ istikametine seyir halinde olan E. A. yönetimindeki 34 EZ 444 plakalı otomobil ile M. Ş. İdaresindeki 34 UPF 42 plakalı hafif ticari araç kavşak içerisinde çarpıştı. Kazada otomobil içinde bulunan B. A. ile S. A. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar olay yerine gelen 112 ambulanslarıyla Turgut Özal Tıp Merkezi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. busabahmalatya.com

İHA

Anahtar Kelimeler:
YaralıMalatyaTicari AraçKaza
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