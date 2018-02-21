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180 gönüllü güvenlik korucusu Afrin’e uğurlandı

Diyarbakır ve Mardin’de görevli 180 güvenlik korucusu, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye’nin Afrin bölgesinde sürdürdüğü “Zeytin Dalı Harekatı”na katılmak üzere bölgeye gönderildi. Korucuların, komando eğitimi aldığı, Sur...

180 gönüllü güvenlik korucusu Afrin’e uğurlandı

Diyarbakır ve Mardin’de görevli 180 güvenlik korucusu, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye’nin Afrin bölgesinde sürdürdüğü “Zeytin Dalı Harekatı”na katılmak üzere bölgeye gönderildi. Korucuların, komando eğitimi aldığı, Sur...

21 Şubat 2018 Çarşamba 13:16
180 gönüllü güvenlik korucusu Afrin’e uğurlandı

Diyarbakır ve Mardin’de görevli 180 güvenlik korucusu, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye’nin Afrin bölgesinde sürdürdüğü “Zeytin Dalı Harekatı”na katılmak üzere bölgeye gönderildi. Korucuların, komando eğitimi aldığı, Sur ve Nusaybin’de hendek operasyonlarında görev yaptığı öğrenildi.

Suriye’nin Afrin bölgesinde TSK tarafından gerçekleştirilen “Zeytin Dalı Harekat”na Diyarbakır ve Mardin’den gönüllü olarak katılan 180 güvenlik korucusu yola çıktı. Harekata katılan güvenlik korucuları İzmir Foça’da komando eğitimi alan ve terör örgütü PKK’ya karşı Sur ve Nusaybin’de hendek operasyonlarında görev almış tecrübeli korucu özel timlerinden seçildi.

“Kürt kökenli güvenlik korucuları”

Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen, Afrin’e giden PKK terör örgütüne karşı yürütülen operasyonlarda yer almış meskun mahalde çatışma tecrübesi olanlardan seçildiğini ve Kürt kökenli olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

“Bu Güvenlik Korucularımız Suriye’de terör örgütlerinin baskı ve zulmü altında olan Kürt kökenli ve diğer etnik guruplara ait din kardeşlerimizi terör örgütlerinin zulmünden kurtarmaya gidiyor. Orada huzuru barışı ve kardeşliği sağlamaya gidiyoruz. Günlerdir batı kamuoyunda ve içimizdeki Fransızlar tarafından, ‘Bu operasyon Kürtlere karşı yapılıyor’ yalanını yerle bir etmeye ve bu yalanı ortaya atanlara ‘Osmanlı tokadı’ indirmeye gidiyoruz. Biz Kürt kökenli, Zaza kökenli güvenlik korucuları olarak yıllardır bu ülkede huzur ve barış içerisinde yaşıyoruz.40 yıldır bölgede huzur ve barışımızı bozmaya çalışan terör örgütleri, şer odakları ve onların işbirlikçileri ile savaşıyoruz. Doğu ve Güneydoğu da beraber teröristlere karşı mücadele verdiğimiz görev arkadaşlarımız olan asker ve polisimiz ülkemizin huzur ve güveni için orada şehit ve gazi olurken biz arkadaşlarımızı yalnız bırakıp bu duruma seyirci kalmaya razı olamazdık. Biz güvenlik korucuları olarak bütün dünyaya sesleniyoruz. Ne PKK, ne YPG, ne PYD hiçbir terör örgütü Kürtlerin temsilcisi değildir. Bizim tek temsilcimiz Türkiye Cumhuriyeti Devletidir. Kürtleri teröristlerle aynı potada görmek hainliktir, alçaklıktır. Kürtler de en az bu ülkede yaşayan diğer etnik guruplar kadar vatanını, milletini ve bayrağını seven insanlardır. Biz Güvenlik Korucuları dün olduğu gibi bugün de yarında sonsuza dek devletimizin yanında, milletimizin emrinde vatanımıza hizmet etmeye devam edeceğiz.”
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