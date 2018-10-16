17 aranan şahıs yakalandı

Konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Türkiye genelinde halkın huzur ve güveninin temini ve kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla etkin mücadelede, aranan şahısların yakalanması ve süratle adalete teslim edilmesine yönelik adli ve mülki makamlarla koordineli olarak 13 Ekim 2018 Cumartesi günü Huzur ve Güven (Aranan Şahıslar Hırsız Kapan) uygulaması icra edilmiştir” denildi.

55 EVDE ARAMA

Açıklamanın devamında, “Malatya İl Jandarma Komutanlığına bağlı tüm birimlerin yoğun katılımıyla 64 asayiş timi, 1 jasat, 4 köpek unsuru, 4 OYİ/pamit unsuru, 2 KOM unsuru, 2 isth. unsuru, 1 TEM unsuru ve 7trafik timi olmak üzere toplam 317 personelle icra edilen uygulama neticesinde bin 764 şahıs ve 673 araç sorgulanmış, yapılan 55 ev aramasında hakkında çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 17 aranan şahıs yakalanmış ve 65 umuma açık yer kontrol edilmiştir. Yapılan arama, sorgulama ve kontroller sonucu yakalanan 17 aranan şüpheli şahıs hakkında gerekli adli ve idari işlemler yapılarak adalete teslim edilmiş, ayrıca 8 araç hakkında 991 TL cezai müeyyide uygulanmıştır” ifadeleri kaydedildi. (Haber Merkezi)