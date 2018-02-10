1,5 yaşındaki bebek yangında hayatını kaybetti

Antalya’da gecekondu evde çıkan yangında alevlerin arasında kalan 1,5 yaşındaki bebek hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Muratpaşa ilçesi Kızılarık Mahallesi 2763 sokakta Şanlıurfa’dan çalışmak için gelen 5 kişilik ailenin gecekondu evinde saat 10. 00 sıralarında ilk belirlemelere göre odun sobasından yangın çıktı. Alevler bir anda evi sararken, evde bulunan 21 yaşındaki anne Nesra Aksoy ile çocukları Murat (4) ve Ayşe (3) çevredeki inşaatlarda çalışan vatandaşlarla evden çıkartıldı. Ancak 1,5 yaşındaki Aldülkadir bebek alevlerin evi sarmasıyla çıkarılamadı. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine sağlık, polis ve Antalya Büyükşehir Belediyesine bağlı İtfaiye ekipleri geldi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürülürken, Aldülkadir bebeğin cenazesi olay yerindeki incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Yangından kurtarılan çocuklara komşuları sahip çıktı. Oğlunun yangında öldüğünü öğrenen ve yakın bir bölgede inşaata çalışan baba Ökkeş Aksoy, gözyaşlarına boğuldu.

Yangından çocukları kurtaran Tuncay Kanbak, “Karşıda inşaatta çalışıyorduk yangını görünce iki arkadaş birimiz elektrik şalterini kapattı bende içeri girdim. İçerden çocukları aldık. Diğer çocuğun olduğunu bilmiyorduk bilseydik onu da çıkarırdık. İçerde bir çocuğun daha olduğunu sonra öğrendik fakat içeri giremedik” dedi.