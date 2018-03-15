15 ŞAHIS ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Edinilen bilgiye göre, Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri FETÖ/PDY’ye yönelik çalışma yaptı. Polisin yaptığı çalışmada Kanun Hükmündeki Kararname ile kapatılan okul ve dershanelerde çalışan 53 şüpheli tespit edildi.

2 OPERASYON

Bunun üzerine polis eş zamanlı olarak iki farklı operasyonun ilkini Elazığ merkezli Siirt, Çanakkale, Zonguldak, Adıyaman, Aydın, Adana, Diyarbakır, Kahramanmaraş, İstanbul, Antalya, Malatya, Mersin, Ordu ve Aksaray’da gerçekleştirdi. İkinci operasyon ise yine Elazığ merkezli Şanlıurfa, Osmaniye, Çorum, Sinop, Kahramanmaraş, İstanbul, Malatya, Van ve Adıyaman’da yapıldı.

Operasyonda haklarında yakalama kararı çıkartılan 53 şüpheliden 42’si gözaltına alındı. Gözaltına alınan ve İl Emniyet Müdürlüğünde ifadeleri tamamlanan şüphelilerden 15'i daha adliyeye sevk edildi.

Gözaltına alınan 42 şüpheliden 11'i de daha önce adliyeye sevk edilirken, gözaltında bulunan 16 şüphelinin ifade işleminin sürdüğü öğrenildi. busabahmalatya.com