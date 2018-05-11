13 Kilogram eroin maddesi ele geçirildi

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce ilimiz giriş çıkış noktalarında yapılan yol uygulamaları esnasında durumundan şüphelenilen ve İstanbul iline gideceği anlaşılan binek araç içerisinde yapılan detaylı arama sonucu, aracın çeşitli bölmelerine zulalanmış 21 paket halinde toplam 13 kg eroin maddesi ele geçirilmiştir.

Batı illerine uyuşturucu madde sevkiyatı yaptığı esnada ilimiz sınırlarında yakalanan R. C. isimli şahıs çıkarıldıkları adli makamlarca “uyuşturucu madde ticareti yapmak” suçundan tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir.

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