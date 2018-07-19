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13 ilde FETÖ'ye darbe

Kayseri Emniyet Müdürlüğü aralarında Malatya'nın da olduğu 13 ilde FETÖ'nün TSK'daki mahrem yapılanmasına yönelik operasyon düzenledi. Gözaltına alınan 9 zanlı daha adliyeye sevk edildi. Öte yandan yine Kayseri Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan başka bir operasyonda da FETÖ'den gözaltına alınan 11 kişiden 6'sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

13 ilde FETÖ'ye darbe

Kayseri Emniyet Müdürlüğü aralarında Malatya'nın da olduğu 13 ilde FETÖ'nün TSK'daki mahrem yapılanmasına yönelik operasyon düzenledi. Gözaltına alınan 9 zanlı daha adliyeye sevk edildi. Öte yandan yine Kayseri Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan başka bir operasyonda da FETÖ'den gözaltına alınan 11 kişiden 6'sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

19 Temmuz 2018 Perşembe 10:38
13 ilde FETÖ'ye darbe

Kayseri’de bakkal ve büfe olarak faaliyet gösteren iş yerlerinde kontörlü olarak kullanıldığı anlaşılan sabit hatlar üzerinden ‘mahrem sorumlular’ tarafından FETÖ faaliyetleri kapsamında 98 askeri personelin ardışık olarak arandığı tespit edildi.

EŞ ZAMANLI OPERASYON YAPILDI

Ardışık arama kaydı tespit edilen 1’i yarbay, 2’si binbaşı, 5’i yüzbaşı, 31’i üsteğmen, 50’si teğmen, 6’sı astsubay, 4’ü askeri öğrencilikten ayrılan olmak üzere 98 askeri personel hakkında FETÖ üyesi olmak suçundan soruşturma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda bu şahıslardan 62’si hakkında daha önceden FETÖ soruşturmaları kapsamında işlem yapıldığı belirlenirken, hakkında işlem yapılmayan 32’i muvazzaf toplam 36 şüpheliden 24’ü hakkında arama ve gözaltı kararı verildi. Bu şahıslar hakkında Kayseri merkezli, İstanbul, Nevşehir, Tunceli, Malatya, İzmir, Konya, Kütahya, Ankara, Hakkari, Balıkesir, Burdur ve Bitlis illerinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. 9 kişi daha sabah doktor kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

İHA

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KayseriKayseri Emniyet MüdürlüğüFetöTskGözaltıMalatya
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