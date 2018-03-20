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12 ŞAHIS YALANDI

Malatya emniyet müdürlüğü, KOM şube müdürlüğünce, silah kaçakçılığı ve ticaretine yönelik başlatılan operasyon kapsamında, 18  kişi gözaltına alındı.

12 ŞAHIS YALANDI

Malatya emniyet müdürlüğü, KOM şube müdürlüğünce, silah kaçakçılığı ve ticaretine yönelik başlatılan operasyon kapsamında, 18  kişi gözaltına alındı.

busabahh
busabahh
20 Mart 2018 Salı 15:14
12 ŞAHIS YALANDI

Şüphelilerden; 8 adet ruhsatsız tabanca, 154 adet tabanca mermisi,7 adet ruhsatsız av tüfeği,337 adet tüfek fişeği,Çok sayıda standart dışı bıçak ile silah/tüfek parça ve malzemeleri ele geçirildi.

Malatya Cumhuriyet  Başsavcılığı koordinesinde, Malatya İl Emniyet Müdürlüğü. KOM Şube Müdürlüğünce Silah Kaçakçılığı ve Ticaretine yönelik başlatılan projeli çalışma kapsamında;Silah Kaçakçılığı ve Ticareti yaptığı tespit edilen 8 şahıs ve bu şahıslardan Silah aldığı değerlendiren 12 şahısın yakalanması amacıyla, 20/03/2018 günü KOM, TEM, Asayiş, Narkotik ve İlçe Emniyet’ten, toplam 95 personelin katılımı ile Malatya il merkezinde 22 adreste eş zamanlı yapılan planlı operasyonda; 18 şahıs gözaltına alınmış,Şüphelilerden; 8 adet ruhsatsız tabanca,154 adet tabanca mermisi,7 adet ruhsatsız av tüfeği,337 adet tüfek fişeği,Çok sayıda standart dışı bıçak ile silah/tüfek parça ve malzemeleri ele geçirilmiştir.busabahmalatya.com

Son Güncelleme: 20.03.2018 16:13
Anahtar Kelimeler:
MALATYA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜKOM şube MüdürlüğüSilah Kaçakçılığı
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