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12 ilde FETÖ/PDY operasyonu

Trabzon merkezli, aralarında Malatya’nın da bulunduğu 12 ilde gerçekleştirilen FETÖ/PDY operasyonunda, aralarında muvazzaf subayların da bulunduğu 14 kişi gözaltına alındı.

12 ilde FETÖ/PDY operasyonu

Trabzon merkezli, aralarında Malatya’nın da bulunduğu 12 ilde gerçekleştirilen FETÖ/PDY operasyonunda, aralarında muvazzaf subayların da bulunduğu 14 kişi gözaltına alındı.

11 Ekim 2018 Perşembe 14:11
12 ilde FETÖ/PDY operasyonu

Alınan bilgiye göre, İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerince, Trabzon merkezli İstanbul, Ankara, Bursa, Kocaeli, Kars, Bitlis, Bolu, Bayburt, Malatya, İzmir, Antalya ve Çanakkale illerinde FETÖ/PDY'ye üye oldukları ve örgüt içerisinde ankesörlü telefonları kullanarak ardışık arama yöntemiyle haberleştikleri tespit edilen askeri personele yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda 1 albay, 3 yarbay, 1 binbaşı, 3 yüzbaşı ve 6 üsteğmen olmak üzere toplam 14 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan 14 subaydan 12'sinin halen orduda görevli 2'sinin ise emekli olduğu öğrenilirken, şahısların Emniyet'teki sorguları sürüyor. 

İHA

Anahtar Kelimeler:
MalatyaFetö
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