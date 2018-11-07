11 bin 138 araca 3 milyon TL cezai işlem uygulandı

Konuya ilişkin İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “İl Emniyet Müdürlüğü olarak Malatya halkımızın huzur ve güvenliği kamu düzenin sağlanması, suç ve suçlularla etkin mücadele kapsamında, TEM Şube Müdürlüğü, KOM Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Yeşilyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü, Battalgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme ve Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüklerimiz tarafından 2018 yılı Ekim ayı içerisinde gerçekleştirilen uygulama ve denetimler sonucunda TEM ve KOM Şube Müdürlüğümüzce FETÖ/PDY’ninilimizdeki yapılanmasına yönelik yapılan çalışmalarda78 şahıs hakkında işlem yapılmış; bunlardan 7 şahıs tutuklanmış, 21 şahıs adli kontrol kararı ile serbest bırakılmış, 45 şahıs ifadesinin ardından serbest bırakılmış, 5 şahıs firari olarak aranmaktadır” denildi.

3 FİRARİ ARANIYOR

Açıklamanın devamında, yapılan çalışmalara ilişkin özetle şunlar kaydedildi

“Ayrıca FETÖ/PDY’yeyönelik olarak farklı illerin soruşturmaları kapsamında il dışından gelen talimat evrakları doğrultusunda 20 şüpheli hakkında işlem yapılmıştır. Bunlardan 5 şahıs savcılıkça serbest bırakılmış, 12 şüpheli talimat iline teslim edilmiş, 3 şüpheli firari olarak aranmaktadır.

DEAŞ ve çatışma bölgeleri ile irtibatlı şahıslara yönelik yapılan çalışmalar kapsamında 1 şüpheli gözaltına alınmış, şüpheli şahıs ifadesinin ardından Cumhuriyet Savcısının talimatları doğrultusunda serbest bırakılmıştır

PKK/KCK terör örgütüne yönelik yapılan operasyon kapsamında 1 şahıs gözaltına alınmış şüpheli şahıs tutuklanarak ilimiz E Tipi Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir.

27 LİTRE BOĞMA RAKI ELE GEÇİRİLDİ

Kaçakçılık ve mali suçlara yönelik yapılan çalışmalarda 5607 Sayılı Kanun Kapsamında 27 şüpheli hakkında işlem yapılmış, şüphelilerden bin 589 adet muhtelif emtia ve cinsel içerikli sahte ilaç 49 bin 460 adet içerisi tütün doldurulmuş makaron, 12 adet kaçak cep telefonu, 2 bin 490 paket kaçak sigara ve 27 litre boğma rakı ele geçirilmiştir.

Resmi belgede sahtecilik suçundan 3 şüpheli hakkında işlem yapılmış, şüphelilerden 2 adet sahte kimlik belgesi ve 1 adet sahte sağlık raporu ele geçirilmiştir.

18 ŞAHIS TUTUKLANDI

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce uyuşturucu ile mücadele kapsamında TCK’nın 188/3. (Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Yapmak) ve TCK’nın 191. maddesinden (Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak) suçlarından ilimiz genelinde ekim ayı içerisinde yapılan çalışmalar kapsamında toplam 44 operasyon gerçekleştirilmiş, yapılan çalışmalarda 66 şahıs gözaltına alınmıştır. Bu şahıslardan 27 şahıs hakkında TCK’nın (188/3.), 38şahıs hakkında TCK’nın (191.), 1 şahıs hakkında (2313 sayılı kanun maddesince izinsiz kenevir yetiştirmek) kapsamında adli işlem yapılmıştır. Adli makamlara sevk edilen 18 şahıs tutuklanarakcezaevine teslim edilmiş, 1 şahıs adli kontrol hükümleri uygulanarak, 47 şahıs ise savcı talimatına istinaden serbest bırakılmıştır.

Yapılan bu operasyonlar sonucu; bin 866 gr (kubar esrar), 3 gr (toz esrar) 237,50 gr (sentetik kannabinoid), 46,17 gr (metanfetamin), 2 bin 730 adet (kullanımı reçeteye tabi hap), 20 bin 810 kg. (eroin),184 adet (ecstasy), 1 kök (kenevir) bitkisi ele geçirilmiştir.

71 RUHSATSIZ TABANCA, 37KURU SIKI TABANCA ELE GEÇİRİLDİ

Asayiş Şube Müdürlüğümüz veMerkez İlçe Emniyet Müdürlüklerimizceyapılan şok uygulamalar ve yol uygulamalarında 117 bin 136 şahsın GBT’si yapılmış, aranan 359 şüpheli şahıs yakalanarak adli mercilere teslim edilmiş, 71 ruhsatsız tabanca, 37kuru sıkı tabanca, 53 av tüfeği, 55 adet av tüfeği kartuşu, 931 adet çeşitli çaplarda fişek, 240 adet uyuşturucu hap, 235 gr uyuşturucu madde, 50 TL sahte para, 90 adet pet şişe boğma rakı, 62 kesici alet ele geçirilmiş ve 17 faili meçhul olay aydınlatılmıştır.

Ayrıca 1774 Sayılı Kimlik Bildirme Kanunu çerçevesinde 4 iş yerine müşteri bilgilerini anlık göndermediğinden dolayı 11 bin 884 TL idari para cezası uygulanmıştır.

Yasa Dışı Bahisle mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda 2 adet paramatik cihazına ve paramatik içerisinde bulunan 2 bin 183 TL paraya el konulmuş ve gerekli yasal işlemler yapılmıştır.

3 MİLYON TL CEZAİ İŞLEM

Trafik Denetleme, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüklerimiz ve uygulama noktalarında yapılan denetimlerde ise, 59 bin 657araç sürücüsü kontrol edilmiş, 5 bin 406 araç sürücüsü ve 11 bin 138 araca çeşitli kural ihlallerinden dolayı 3 milyon 731 bin 27 TL cezai işlem uygulanmıştır. 118 araç sürücüsünün ehliyetine el konulmuş, 878 araç trafikten men edilmiştir, 44 araca abart egzoz nedeniyle cezai işlem uygulanmıştır, 88 motosiklet sürücüsüne kasksız motor kullanmaktan, 648 araç sürücüsüne emniyet kemeri takmamaktan, 94 araç sürücüsüne sürücü belgesiz araç kullanmaktan cezai işlem uygulanmıştır.

Ayrıca ilgili belediyeden izin veya ruhsat almaksızın, yetki belgesiz yolcu taşımacılığı yapan 21 araç sürücüsüne cezai işlem uygulanmıştır.” (Haber Merkezi)