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10 ilde eş zamanlı operasyon

Manisa merkezli, aralarında Malatya’nın da olduğu 10 ilde gerçekleştirilen Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda haklarında arama kararı çıkarılan 18 kişiden 14'ü gözaltına alındı.

10 ilde eş zamanlı operasyon

Manisa merkezli, aralarında Malatya’nın da olduğu 10 ilde gerçekleştirilen Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda haklarında arama kararı çıkarılan 18 kişiden 14'ü gözaltına alındı.

16 Ekim 2018 Salı 17:08
10 ilde eş zamanlı operasyon

Manisa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından FETÖ'ye yönelik operasyon gerçekleştirildi. Manisa, İzmir, Ankara, Kayseri, Konya, Niğde, Isparta, Malatya, Hakkari ve Şırnak olmak üzere 10 ilde 18 farkı adreste gerçekleştirilen operasyonda haklarında arama kararı çıkarılan 18 şüpheliden 14'ü gözaltına alındı. 4 şüphelinin ise aramalarına devam ediliyor.

Şüpheliler Manisa'ya getirildikten sonra sağlık kontrollerinin ardından emniyete götürüleceği öğrenildi. 

İHA

Anahtar Kelimeler:
OperasyonFetö
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