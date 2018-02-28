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1 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Yurt genelinde yürütülen FETÖ soruşturmaları kapsamında FETÖ terör örgütüne büyük darbe vuruluyor.

1 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Yurt genelinde yürütülen FETÖ soruşturmaları kapsamında FETÖ terör örgütüne büyük darbe vuruluyor.

busabahmalatya
busabahmalatya
28 Şubat 2018 Çarşamba 18:35
1 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Aralarında Malatya'nın da bulunduğu Nevşehir merkezli 7 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyon sonrasında gözaltına alınan 10  şüpheli  emniyetteki işlemlerinin ardından sorgulanmak üzere adliyeye çıkarıldı.

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fethullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında Nevşehir merkezli 7 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyon sonrasında gözaltına alınan 10 şüpheliden biri tutuklandı.


Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında Nevşehir merkezli Bayburt, Osmaniye, Bursa, Malatya, Kırşehir, Tunceli, Afyon illerinde 23 Şubat tarihinde düzenlenen eş zamanlı operasyon sonrasında 8 muvazzaf asker ve 2 polis gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler E.A, S.K, S.Ç, H.B.K, E.A, S.Ç, M.D. ve Y.Y. ile KHK ile meslekten ihraç edilen eski polis A.A. ve halen görevde olan polis memuru S.Ş'nin adliyeye sevk edilmesinin ardından 9 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken polislikten ihraç edilen A.A. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. busabahmalatya.com - iha

Son Güncelleme: 28.02.2018 18:41
Anahtar Kelimeler:
Busabah Malatya1 şüpheli TutuklandıFETÖ Operasyonu
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