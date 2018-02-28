1 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Aralarında Malatya'nın da bulunduğu Nevşehir merkezli 7 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyon sonrasında gözaltına alınan 10 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sorgulanmak üzere adliyeye çıkarıldı.

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fethullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında Nevşehir merkezli 7 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyon sonrasında gözaltına alınan 10 şüpheliden biri tutuklandı.



Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında Nevşehir merkezli Bayburt, Osmaniye, Bursa, Malatya, Kırşehir, Tunceli, Afyon illerinde 23 Şubat tarihinde düzenlenen eş zamanlı operasyon sonrasında 8 muvazzaf asker ve 2 polis gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler E.A, S.K, S.Ç, H.B.K, E.A, S.Ç, M.D. ve Y.Y. ile KHK ile meslekten ihraç edilen eski polis A.A. ve halen görevde olan polis memuru S.Ş'nin adliyeye sevk edilmesinin ardından 9 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken polislikten ihraç edilen A.A. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. busabahmalatya.com - iha