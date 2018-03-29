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1 ÖLÜ, 3 YARALI

Malatya'da feci bir kaza yaşandı. 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

1 ÖLÜ, 3 YARALI

Malatya'da feci bir kaza yaşandı. 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

29 Mart 2018 Perşembe 10:26
1 ÖLÜ, 3 YARALI

Malatya-Elazığ Karayolu İnönü Üniversitesi girişinde yer alan kavşakta 3 otomobilin karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Araçların hurdaya döndüğü kaza sonrası bölgeye çok sayıda ambulans sevk edilirken, itfaiye ekipleri de yakıtların yola dökülmesi ile olası bir tehdide karşı önlem aldı.

Kazada araçlarda bulunan Naci A., Arda A., Veysel Murat Karaca ve Damla Burak Karakuş olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Acil Servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan Damla Burak Karakuş yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybederken, diğer yaralıların tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Kaza yerinde yapılan gerekli incelemelerin ardından araçlar çekici yardımı ile bölgeden kaldırıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.busabahmalatya.com 

İHA

Son Güncelleme: 29.03.2018 14:06
Anahtar Kelimeler:
MalatyaKazaİnönü Üniversitesi Girişinde KazaDamla Burak KarakuşVeysel Murat Karaca
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