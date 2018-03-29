1 ÖLÜ, 3 YARALI

Malatya-Elazığ Karayolu İnönü Üniversitesi girişinde yer alan kavşakta 3 otomobilin karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Araçların hurdaya döndüğü kaza sonrası bölgeye çok sayıda ambulans sevk edilirken, itfaiye ekipleri de yakıtların yola dökülmesi ile olası bir tehdide karşı önlem aldı.

Kazada araçlarda bulunan Naci A., Arda A., Veysel Murat Karaca ve Damla Burak Karakuş olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Acil Servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan Damla Burak Karakuş yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybederken, diğer yaralıların tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Kaza yerinde yapılan gerekli incelemelerin ardından araçlar çekici yardımı ile bölgeden kaldırıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.busabahmalatya.com