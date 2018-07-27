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1 kişi hayatını kaybetti

Sivas’ın Gürün ilçesi Kayseri-Malatya karayolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 1 kişi hayatını kaybederken, 3’ü çocuk 4 kişi ise ağır yaralandı.

1 kişi hayatını kaybetti

Sivas’ın Gürün ilçesi Kayseri-Malatya karayolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 1 kişi hayatını kaybederken, 3’ü çocuk 4 kişi ise ağır yaralandı.

27 Temmuz 2018 Cuma 11:13
1 kişi hayatını kaybetti

Kaza, dün sabah saatlerinde Sivas’ın Gürün ilçesi Kayseri-Malatya karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Malatya istikametine gitmekte olan A.Y. (39) yönetiminde ki 34 FVG 76 yönetimindeki otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak uçuruma yuvarlandı. 200 metre takla atarak duran araç hurdaya döndü. Kazayı yoldan geçmekte olan diğer araç sürücüleri fark ederek ihbarda bulundu. Araçta bulunan A.Y. (39), N.Y.(30), B.Y. (12), H.Y. (10), Y,Y.(6) ağır yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Gürün Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. N.Y. (30) burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili inceleme başlattı. 

İHA

Anahtar Kelimeler:
GürünKaza34 FVG 76
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