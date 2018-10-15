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1 kişi FETÖ’den tutuklandı

Malatya merkezli 5 ilde FETÖ/PDY’ye yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 9 kişiden 1'i tutuklandı.

1 kişi FETÖ’den tutuklandı

Malatya merkezli 5 ilde FETÖ/PDY’ye yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 9 kişiden 1'i tutuklandı.

15 Ekim 2018 Pazartesi 15:13
1 kişi FETÖ’den tutuklandı

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Malatya İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce FETÖ/PDY’ye yönelik Malatya merkezli Bingöl, Hatay, Erzurum ve Sivas'ta yapılan operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. FETÖ'nün gizli iletişim ağı ByLock kullanıcısı oldukları tespit edilen şüphelilerden 2'si etkin pişmanlıktan faydalanıp adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, 6 kadın şüpheli ise küçük çocuklarının olması nedeniyle adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

Mahkeme tarafından tutuklanan 1 kişi, sağlık kontrolünün ardından Malatya E Tipi Kapalı Cezaevi’ne teslim edildi. 

İHA

Anahtar Kelimeler:
MalatyaFetöFETÖ/PDYOperasyon
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