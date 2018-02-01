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’Artvin’den Afrin’e Selam ve Dua’ programı

Artvin Valiliği ile Artvin Belediyesi organizasyonu ile “Artvin’den Afrin’e Selam ve Dua” konulu mevlit programı düzenlendi.Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Suriye’nin Afrin bölgesinde başlatılan “Zeytin Dalı Harekatında” şehit olan...

’Artvin’den Afrin’e Selam ve Dua’ programı

Artvin Valiliği ile Artvin Belediyesi organizasyonu ile “Artvin’den Afrin’e Selam ve Dua” konulu mevlit programı düzenlendi.Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Suriye’nin Afrin bölgesinde başlatılan “Zeytin Dalı Harekatında” şehit olan...

01 Şubat 2018 Perşembe 22:24
’Artvin’den Afrin’e Selam ve Dua’ programı

Artvin Valiliği ile Artvin Belediyesi organizasyonu ile “Artvin’den Afrin’e Selam ve Dua” konulu mevlit programı düzenlendi.

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Suriye’nin Afrin bölgesinde başlatılan “Zeytin Dalı Harekatında” şehit olan askerler başta olmak üzere tüm şehitler için düzenlenen mevlit programında Kuran’ı Kerim okunarak ilahiler söylendi. Programda Fetih Suresi okunarak Zeytin Dalı Harekatı’nın başarıyla tamamlanması için dua edildi.

Programda konuşan Artvin Valisi Ömer Doğanay, Afrin’de, vatanın bölünmez bütünlüğünün, Kuran’ı Kerim’in, imanın, bayrağın, istiklalin ve istikbalin savaşının verildiğini dile getirerek, "Bizde burada bu vesile ile bir araya gelip, dualarımızla tüm kalbimizle orada mücadele eden askerimizin yanında olduğumuzu karınca kararınca gösterdik. Ben bin yıldır İslam’ın bayraktarlığını yapmış, bu milleti kanıyla canıyla ezan demiş bayrak demiş, çırılçıplak cephelerde kan dökmüş, ter dökmüş bu milleti Cenabı Allah’ın mahcup etmeyeceğine gönülden inanıyorum. Bize düşen birlikte olmak, inanmak inancımıza tam sahip olmaktır. Afrin’deki savaşan askerlerimize buradan binlerce selam olsun, Allah onlar kolaylık versin” ifadelerini kullandı.

Afrin’de şehit düşen askerlerin ailelerine sabır dileğinde bulunan Doğanay, “Operasyonlarda bulunan kahraman askerlerimiz için Fetih Sureleri okuduk. Allah askerlerimizi muvaffak etsin. Desteğimiz, duamız hep onlarladır. Allah ordumuzu muzaffer eylesin” ifadelerine yer verdi.

Artvin belediye başkanı Mehmet Kocatepe Mehmet Kocatepe Türkiye ve Suriye coğrafyasının birçok şeyiyle bir birine çok benzediğini ifade ederek, “O kadar birbirimize benziyoruz ki, ha Artvin ha Afrin diyesi geliyor insanın. Ha Bursa ha Burseya diyesi geliyor insanın. Orası bizim gönül coğrafyamız ve Artvin’in güvenliği de belki de Afrin’in güvenliği ile ilgiliydi. Dünya boş değil, biz şuradan buraya gelene kadar üşüdüğümüz şu havada, bir sevgi medeniyetinin yeniden o coğrafyadan adım attığını, kahraman bir milletin küllerinden yeniden doğduğunu yaşadığımız günlerdeyiz” dedi.

Program Kuran’ı Kerim okunması ve konuşmaların ardından yapılan ikramla son buldu.
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