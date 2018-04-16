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Vali Bilmez, İl Özel İdaresinde daimi işçi statüsüne geçen işçilerle yemekte buluştu

Ardahan Valisi Mehmet Emin Bilmez, İl Özel İdaresi bünyesinde sürekli işçi statüsüne geçirilen personelle yemekte bir araya geldi.Ardahan Valiliği Özel İdare Genel Sekreterliği’nde taşeron olarak çalışan ve yayımlanan KHK ile sürekli...

Vali Bilmez, İl Özel İdaresinde daimi işçi statüsüne geçen işçilerle yemekte buluştu

Ardahan Valisi Mehmet Emin Bilmez, İl Özel İdaresi bünyesinde sürekli işçi statüsüne geçirilen personelle yemekte bir araya geldi.Ardahan Valiliği Özel İdare Genel Sekreterliği’nde taşeron olarak çalışan ve yayımlanan KHK ile sürekli...

16 Nisan 2018 Pazartesi 17:24
Vali Bilmez, İl Özel İdaresinde daimi işçi statüsüne geçen işçilerle yemekte buluştu

Ardahan Valisi Mehmet Emin Bilmez, İl Özel İdaresi bünyesinde sürekli işçi statüsüne geçirilen personelle yemekte bir araya geldi.

Ardahan Valiliği Özel İdare Genel Sekreterliği’nde taşeron olarak çalışan ve yayımlanan KHK ile sürekli işçi statüsüne geçirilen işçilerin kadro süreci tamamlandı. Taşeron firmaların aradan çıkarılmasıyla birlikte 2 Nisan itibariyle Özel İdare bünyesinde kadrolu olarak çalışmaya başlayan işçilerin sürekli işçi statüsüne kavuşması sebebiyle Vali Mehmet Emin Bilmez, Özel İdare Genel Sekreteri Anıl Aksel ve İl Genel Meclisi Başkanı Taviddin Coşkun’un katılımıyla yemekli program düzenlendi.

Programda konuşan Vali Bilmez, kamu işçisi statüsüne kavuşan işçileri tebrik ederek, “Bundan sonra ki süreçte daha azimli, daha özverili çalışacağınıza inanıyorum. Kadronuz hayırlı olsun” dedi.

Programından ardından, kadro sevinci yaşayan işçiler halay çekerek eğlendi.
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