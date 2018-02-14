THM sanatçısı Hafiftaş’ın ölüm haberi hemşehrilerini üzüntüye boğdu

Ardahanlı Türk Halk Müziği (THM) sanatçısı Nuray Hafiftaş’ın hayatını kaybetmesi hemşehrilerini üzüntüye boğdu. Belediye Başkanı Faruk Köksoy, taziye mesajı yayınladı.

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Köksoy mesajında, “Bir süredir kanser tedavisi gören Türk Halk Müziği sanatçısı Ardahanlı hemşerimiz ve ülkemizin önemli sanatçılarından Nuray Hafiftaş’ın vefatından büyük üzüntü duyduk. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine, sanat camiasına, sevenlerine ve tüm Ardahanlı hemşerilerimize başsağlığı diliyorum” dedi.