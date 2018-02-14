Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
113455
ALTIN
164.375
DOLAR
3.7951
STERLİN
5.2953
EURO
4.7012

THM sanatçısı Hafiftaş’ın ölüm haberi hemşehrilerini üzüntüye boğdu

Ardahanlı Türk Halk Müziği (THM) sanatçısı Nuray Hafiftaş’ın hayatını kaybetmesi hemşehrilerini üzüntüye boğdu. Belediye Başkanı Faruk Köksoy, taziye mesajı yayınladı.

THM sanatçısı Hafiftaş’ın ölüm haberi hemşehrilerini üzüntüye boğdu

Ardahanlı Türk Halk Müziği (THM) sanatçısı Nuray Hafiftaş’ın hayatını kaybetmesi hemşehrilerini üzüntüye boğdu. Belediye Başkanı Faruk Köksoy, taziye mesajı yayınladı.

14 Şubat 2018 Çarşamba 16:52
THM sanatçısı Hafiftaş’ın ölüm haberi hemşehrilerini üzüntüye boğdu

Ardahanlı Türk Halk Müziği (THM) sanatçısı Nuray Hafiftaş’ın hayatını kaybetmesi hemşehrilerini üzüntüye boğdu. Belediye Başkanı Faruk Köksoy, taziye mesajı yayınladı.

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Köksoy mesajında, “Bir süredir kanser tedavisi gören Türk Halk Müziği sanatçısı Ardahanlı hemşerimiz ve ülkemizin önemli sanatçılarından Nuray Hafiftaş’ın vefatından büyük üzüntü duyduk. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine, sanat camiasına, sevenlerine ve tüm Ardahanlı hemşerilerimize başsağlığı diliyorum” dedi.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Vali Bilmez, Posof’ta incelemelerde bulundu
Vali Bilmez, Posof’ta incelemelerde bulundu
Ankara Ardahan Dernekler Federasyonu gençlere Ardahan’ı gezdirdi
Ankara Ardahan Dernekler Federasyonu gençlere Ardahan’ı gezdirdi

Galeriler Videolar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim