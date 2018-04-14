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Posof’ta Miraç kandilinde camiler doldu taştı

Türkiye’nin Kafkaslara açılan kapısı Ardahan’ın Posof ilçesinde kandil coşkusu yaşandı.Üç ayların başlangıcıyla başlayan Regaip kandilinden sonra kutlanan Mirac kandilinde de camiler bayan ve çocukların katıldığı cemaatle doldu...

Posof’ta Miraç kandilinde camiler doldu taştı

Türkiye’nin Kafkaslara açılan kapısı Ardahan’ın Posof ilçesinde kandil coşkusu yaşandı.Üç ayların başlangıcıyla başlayan Regaip kandilinden sonra kutlanan Mirac kandilinde de camiler bayan ve çocukların katıldığı cemaatle doldu...

14 Nisan 2018 Cumartesi 13:29
Posof’ta Miraç kandilinde camiler doldu taştı

Türkiye’nin Kafkaslara açılan kapısı Ardahan’ın Posof ilçesinde kandil coşkusu yaşandı.

Üç ayların başlangıcıyla başlayan Regaip kandilinden sonra kutlanan Mirac kandilinde de camiler bayan ve çocukların katıldığı cemaatle doldu taştı.

Mirac kandili gecesi Kuran, İlahiler ve mevlit okunduktan sonra ilçe Müftüsü Osman Güneş Peygamber efendimizin Mirac a çıkışıyla ilgili bilgiler vererek namazın bizlere bir Mirac hediyesi olduğunu belirtti. Güneş, “İnsan namaz kıldığında Rabbiyle buluştuğu için günde beş defa miracını yaşamaktadır” dedi.

Kılınan yatsı namazından sonra cemaat sıraya girerek birbirlerinin kandilini tebrik ettiler. Cami çıkışında ise hayırseverler tarafından yine cemaate ikramlarda bulunuldu.
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