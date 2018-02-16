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Doğu Anadolu buz tuttu

Doğu Anadolu Bölgesi’nde gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında 16 derece ile Ardahan’da ölçüldü.Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın parçalı ve az bulutlu geçmesi tahmin edilen bölgede,...

Doğu Anadolu buz tuttu

Doğu Anadolu Bölgesi’nde gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında 16 derece ile Ardahan’da ölçüldü.Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın parçalı ve az bulutlu geçmesi tahmin edilen bölgede,...

16 Şubat 2018 Cuma 10:47
Doğu Anadolu buz tuttu

Doğu Anadolu Bölgesi’nde gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında 16 derece ile Ardahan’da ölçüldü.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın parçalı ve az bulutlu geçmesi tahmin edilen bölgede, sıcaklığın mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Rüzgarın ise güney ve güneybatıdan hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi öngörülen bölgede, sabah ve gece saatlerinde ise buzlanma ve don olayı ile yer yer sis ve pus oluşacağı tahmin ediliyor.

Gece en düşük hava sıcaklığı Erzincan’da 1, sıfırın altında olmak üzere Ardahan’da 16, Kars ve Ağrı’da 8, Erzurum’da 5, Iğdır’da 2 derece ölçüldü.

Yetkililer, vatandaşları sabah ve gece saatlerindeki buzlanma, don ve pus olayları ile dik ve eğimli yamaçlardaki çığ tehlikelerine karşı uyardı.

Ardahan’da soğuk hava nedeniyle araçların akaryakıt deposu dondu. Vatandaşlar sabah saatlerinde araçlarını çalıştırmakta sorun yaşadı. Bazı vatandaşlar başka araçların akülerinden takviye yaparken, bazıları da tehlikeli olmasına karşın araçların depolarının altında ateş yaktı.

Sattığı traktörün yakıt deposu donduğu için çalıştıramadığını ve bu nedenle ateş yakmak zorunda kaldığını söyleyen Aytekin Avşar, "Çok aşırı bir soğuk oldu bu gece. Son günlerde yaz havasını yaşıyorduk. Fakat bu gece tekrardan soğuk hava yüzünü gösterince araçlarımızın yakıt depoları dondu. Aracımızı satmışız fakat çalıştıramıyoruz. Bunun içinde ateş yakarak yakıt deposunu ısıtmaya çalışıyoruz. Çok aşırı bir soğuk var." şeklinde konuştu.
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