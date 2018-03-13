Çıldır gönüllü alayının torunlarından Mehmetçiğe tam destek

Çıldır Muhtarlar Derneğinin geliri Mehmetçik Vakfına bağılanacak olan kaz gecesi yoğun katılım ve büyük coşkuyla yapıldı.

Çıldır Gölü kenarında bulunan özel bir işletmede gerçekleştirilen geceye Ardahan Valisi Mehmet Emin Bilmez, Garnizon Komutanı Tuğgenaral Hasan kaymaz, Ardahan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr Mehmet Biber, AK Parti Ardahan İl Başkanı Yunus Baydar, Çıldır Kaymakamı Bedirhan İmamoğlu, Meclis Başkanı Taviddin Coşkun, Çıldır Belediye Başkanı Kemal Yakup Azizoğlu, Siyasi Parti Temsilcileri, Sivil Toplum Kuruluşları, Kurum Amirleri, İş Adamları, Ardahan Üniversitesi Akademik Personeli, İl ve İlçe esnafları, memurlar, aşıklar, basın mensupları, dernek muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Gecenin sunuculuğunu yapan Ardahan Üniversitesi akademik personeli Volkan Özkan, sunumuna Çıldırlı Halk Ozanı Aşık Şenlik´in “Ehli İslam Olan İşitsin Bilsin, Can Sağ İken Yurt Vermeyiz Düşmana” dizeleriyle başladı. Geceye Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve aziz şehitler anısına bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla devam edildi.

Programın açılış konuşmasını Çıldır Muhtarlar Derneği Başkanı Arif Uzunkaya yaptı.

Protokolü ve geceye katılan diğer misafirleri selamlayan Başkan Uzunkaya “ Gelirini vatanımızın bekası ve bizlerin güvenliği için gözlerini kırpmadan şehadete ulaşan kahraman Mehmetçiklerimize bağışlayacağımız kaz gecemize desteklerini esirgemeyen, davetimize katılan ve benimle birlikte bu gecenin organizasyonunda büyük çaba harcayan muhtar arkadaşlarıma teşekkür ediyor, hepinize şahsım ve Muhtarlar Derneği adına hoşgeldiniz diyor, saygılar sunuyorum” dedi.

Başkan Uzunkaya´nın açılış konuşmasının ardından kürsüye çıkan Ardahan Valisi Mehmet Emin Bilmez geceyi katılanları selamlayarak, böyle manası yüksek bir gece düzenleyen Çıldır Muhtarlar Derneğini tebrik etti.

Vali Bilmez sözlerine şöyle devam etti; Kahraman güvenlik kuvvetlerimiz Afrin´de canla başla mücadelesini kararlı bir şekilde sürdürüyor. ´Aşıklar diyarı´ Çıldır´dan ülkemizin birliğine, beraberliğine, kardeşliğine hizmet edecek bu etkinlikle inşallah, cephede olan Mehmetçik´imize buradan dua gönderiyoruz, selam gönderiyoruz. Biz millet olarak onların arkasında olduğumuzu, yalnız olmadıklarını hissettirmemiz lazım” dedi.

Konuşmaların ardından gecede duayı İl Müftü yardımcısı yaptı. Duanın ardından yemeğe geçildi. Yemek sonrası muhtarlar derneğinin hazırlatmış olduğu hindi açık artırma ile satıldı. Açık artırmayı başlatan sunucu Volkan Özkan, Osmanlı-Rus savaşında Çıldır´ın ileri gelenlerinin önderliğinde Çıldır´da kurulan ve iki taburdan oluşan 600 kişilik Çıldır alayını temsilen 600 Tl ile başlattı. Açık artırma sonunda 5 bin lirayla en yüksek fiyatı veren Ardahan Ziraat Odası Başkanı Latifşah Sural hindiyi satın aldı. Gecede Mehmetçik Vakfı´na bağışlanmak üzere 22 bin 100 lira bağış toplandı.

Açık artırmanın ardından aşıklar Memet Oktay, Yavuz Timur, İsrafil Uzunkaya, Tunay Aksu ve Faruk Erdoğan Mehmetçiğe övgülerle dolu türküler söylediler. Programda misafir olarak katılan yöremiz aşıklarından Çetin Sinemoğlu´da bir türkü seslendirdi. Gece aşıkların hep birlikte söylemiş olduğu türkü ve çektirilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.