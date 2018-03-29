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“Bir Destandır Çanakkale” konserine yoğun ilgi

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferinin 103’üncü yıldönümü dolayısıyla Ardahan üniversitesi tarafından “Bir Destandır Çanakkale” temalı konser düzenlendi.Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği konserde, Çanakkale...

“Bir Destandır Çanakkale” konserine yoğun ilgi

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferinin 103’üncü yıldönümü dolayısıyla Ardahan üniversitesi tarafından “Bir Destandır Çanakkale” temalı konser düzenlendi.Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği konserde, Çanakkale...

29 Mart 2018 Perşembe 14:57
“Bir Destandır Çanakkale” konserine yoğun ilgi

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferinin 103’üncü yıldönümü dolayısıyla Ardahan üniversitesi tarafından “Bir Destandır Çanakkale” temalı konser düzenlendi.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği konserde, Çanakkale ruhunun önemine vurgu yapıldı. Ardahan üniversitesinde düzenlenen etkinliğe, Ardahan Valisi Mehmet Emin Bilmez, Ardahan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Biber ve vatandaşlar katıldı. Rektör Biber yaptığı konuşmada, "Bu savaş yüzyıllarca ayakta kalmış bir milletin yeniden küllerinden doğuşunun savaşıdır. Bu savaş iman ile küfrün savaşıdır. Bugün bu ülkede hür bir şekilde yaşayabiliyorsak 253 bin şehidimize borçluyuz." Şeklinde konuştu.

Duygu dolu bir atmosferde gerçekleşen konserde koronun seslendirdiği yaşanmışlık barındıran kahramanlık türkülerine vatandaşlarda eşlik etti.
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