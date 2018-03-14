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Başkan Azizoğlu ve Vural sağlık çalışanlarının Tıp Bayramını kutladı

Çıldır Belediye Başkanı Kemal Yakup Azizoğlu ve AK Parti Çıldır İlçe Başkanı Ahmet Rıfat Vural 14 Mart Tıp Bayramı münasebetiyle Çıldır Toplum Sağlığı Merkezini ziyaret ettiler.14 Mart Tıp Bayramı münasebetiyle Çıldır Toplum...

Başkan Azizoğlu ve Vural sağlık çalışanlarının Tıp Bayramını kutladı

Çıldır Belediye Başkanı Kemal Yakup Azizoğlu ve AK Parti Çıldır İlçe Başkanı Ahmet Rıfat Vural 14 Mart Tıp Bayramı münasebetiyle Çıldır Toplum Sağlığı Merkezini ziyaret ettiler.14 Mart Tıp Bayramı münasebetiyle Çıldır Toplum...

14 Mart 2018 Çarşamba 15:16
Başkan Azizoğlu ve Vural sağlık çalışanlarının Tıp Bayramını kutladı

Çıldır Belediye Başkanı Kemal Yakup Azizoğlu ve AK Parti Çıldır İlçe Başkanı Ahmet Rıfat Vural 14 Mart Tıp Bayramı münasebetiyle Çıldır Toplum Sağlığı Merkezini ziyaret ettiler.

14 Mart Tıp Bayramı münasebetiyle Çıldır Toplum Sağlığı Merkezini ziyaret eden Çıldır Belediye Başkanı Kemal Yakup Azizoğlu ve AK Parti Çıldır İlçe Başkanı Ahmet Rıfat Vural, sağlık çalışanlarının bayramlarını kutlayıp, tebrik ettiler.

Çıldır Belediye Başkanı Kemal Yakup Azizoğlu "Sağlığımızı emanet ettiğimiz hekimlerimizin, günümüzün zor şartlarına rağmen mesleklerini yılmadan icra ettiklerini hepimiz biliyoruz. İnsan yaşamına değer veren ve bu uğurda mesleki ve yaşamsal değerlerine bağlı kalan tüm hekimlerimizin ve sektörde emek veren tüm sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı`nı içtenlikle kutluyorum" dedi.

AK Parti Çıldır İlçe Başkanı Ahmet Rıfat Vural da "Sağlık çalışanlarımızın her zaman yanındayız ve yanında olmaya devam edeceğiz. Sağlık hizmetlerini sunan tüm sağlık personeli özveriyle çalışıyor. Böylesine hassas bir konuda emek veren sağlık çalışanlarımız , sağlık alanında yapılan yeni yatırımlarla birlikte vatandaşlarımızın sağlık hizmetine erişmeleri yolundaki engeli ortadan kaldırıyor. Gece gündüz demeden fedakarca sağlık hizmeti sunan tüm hekimlerimizin ve sağlık personelimizin 14 Mart Tıp Bayramı´nı en içten dileklerimle kutluyor, zorlu görevlerinde başarılar diliyorum" dedi.

Çıldır Belediye Başkanı Kemal Yakup Azizoğlu ve AK Parti Çıldır İlçe Başkanı Ahmet Vural´ın kendilerini ziyaret ederek bayramlarını kutlamalarından son derece memnun olduklarını dile getiren sağlık çalışanları, her iki başkana da teşekkür ettiler.
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