ATSO Başkanı Demirci Çıldır’ı ziyaret etti

Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Demirci ekibiyle birlikte 1 Nisan’da yapılacak seçimler öncesi Çıldır’da ziyaretlerde bulundu.

Başkan Demirci ve ekibi Çıldır’da esnafı dolaşarak projelerini anlattı ve destek istedi. Başkan Demirci Çıldır’da yapmış olduğu ziyaret sonrası açıklamalarda bulundu.

Demirci yapmış olduğu açıklamada “Seçim takvimimiz geçen hafta itibariyle onaylandı. 1 Nisan’da Ardahan Ticaret Odası seçimleri odamız toplantı salonunda yapılacak. Çıldır’daki esnafımızı da ziyaret ederek hem projelerimizi anlattık hemde destek istedik. Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlık seçimine ikinci kez aday olduk. Genç ve heyecanlı bir yönetim oluşturduk. Ardahan’ın sorunlarını bilen, kendi alanlarında başarılı ve duyarlı ekibimizle üyelerimizi ziyaret edip çalışmalar hakkında bilgilendiriyoruz. Ben esnaf çocuğuyum. Üyelerimizin ne istediğini biliyor, onların taleplerini karşılamak için gece gündüz çalışıyoruz. Ardahan’ı bir fuar kenti yapacağız. Ardahan’a has ürünleri, değerleri yapacağımız oturumlarla, panellerle tanıtacağız. Sınır Ticaret Merkezinin açılması konusunda sayın Başbakanımız söz vermişti. Bunun sürekli takipçisiyiz. Ardahan’a havalanı yapılması şarttır. Hava alanı yapılması ile ilgili kampanya başlatmış bir kurumuz. Ardahan’ın en büyük sorunu göçtür. İş adamlarımızın Ardahan’a yatırım yapması şarttır. Geçtiğimiz ay Ardahan’a gelen 20 iş adamı ile bir araya gelip yatırım konusunda fikir alışverişinde bulunduk” dedi.