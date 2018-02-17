Ardahan’da uyuşturucuyla mücadele toplantısı

Ardahan Valisi Mehmet Emin Bilmez’in başkanlığında uyuşturucuyla mücadele toplantısı gerçekleştirildi.

Ardahan’da uyuşturucuyla mücadele konusunda alınan tedbirler ve yapılması gereken çalışmaların değerlendirilip, gerekli bilgilendirmelerin yapılması amacıyla toplantı düzenlendi.

Vali Bilmez’in başkanlığında ki toplantıya, Garnizon Komutanı Hasan Kaymaz, Belediye Başkanı Faruk Köksoy, Rektör Mehmet Biber, Vali Yardımcısı Salih Kalkan, İl Jandarma Komutanı Garip Gümüş, İl Emniyet Müdürü Ayhan Taş, kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri, kamu yararına çalışan dernek yetkilileri, oda başkanları ve okul müdürleri katıldı.

Toplantıda, Ardahan’da uyuşturucu madde kullanım oranları ile mücadele konusunda nelerin yapılabileceği konusunda istişarede bulunuldu.

Vali Bilmez, Ardahan’da uyuşturucu madde konusunda büyük sorunların bulunmadığına işaret ederek, “Biz yine de üzerimize düşen çalışmaları yapıyoruz. Her ne kadar az oranda olsa da daha fazla büyümemesi noktasında bütün birimlerimizle birlikte mücadele ediyoruz. Uyuşturucu madde sadece para anlamında değil, toplumların kültürünü, birliğini, beraberliğini yok etmeyi de amaçlamaktadır. Baktığınız zaman uyuşturucu madde üretimi ve yayılmasının altından terör örgütlerinin çıktığını görmekteyiz. Biz bugün burada üzerine sorumluluk düşen herkesi bir araya getirerek, ortak bir mücadele ruhu oluşturmak istedik. Özellikle okul çevrelerinde güvenlik tedbirleri alıyoruz. Burada sizlere de büyük görev düşmektedir. Ardahan küçük bir şehirdir. Bu şehirde herkes birbirini az çok tanır. Dolayısıyla uyuşturucu madde konusunda eğilimi olanları veya yabancı gördüğünüz şahısları güvenlik birimlerimize bildirmeniz çok önemlidir. Eğer biz koordinasyonu iyi sağlayabilirsek, ve ortak bir ruhla hareket edersek, inanıyorum uyuşturucu madde denilen illet bu şirin kentimizin gündeminde yer edinemeyecek” dedi.