Ankara Ardahan Dernekler Federasyonu gençlere Ardahan’ı gezdirdi

Ankara Ardahan Dernekler Federasyonu 20 genci Ardahan’a getirerek turistik yerleri gezdirip yaz ve kış turizmi hakkında bilgi verdi.

Ankara Ardahan Dernekler Federasyonu Başkanı Ergüder Şimdi yapmış olduğu açıklamada “Ankara Ardahan Dernekler Federasyonu olarak Ardahanımızın tarihi ve turistik yerlerinin tanıtımı ve Türkiye’nin Edirne’den Kars’a değil Edirne’den Ardahan’a olduğunu anlatmak için dünya genelinde geziler düzenleyip tanıtımlar yapan tamamı gençlerden ve üniversite öğrencilerinden oluşan “Hadi Kalk Gidiyoruz” grubunu Ardahan’a getirdik. Kendilerine Ardahan’ı gezdirerek yaz ve kış turizmini anlattık. Bu grup Ardahan’ın tarihi ve turistik yerlerini gezip buraların tanıtımı hakkında gerekli bildirimleri sosyal medyadan ve kendi illerinde yapacaklar. Ankara Ardahan dernekler Federasyonu olarak bu tür organizasyonları ve ilimizin tanıtımı için ne gerekiyor ise onları yapmaya devam edeceğiz” dedi.