Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 22°
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
114738
ALTIN
173.453
DOLAR
4.0452
STERLİN
5.6986
EURO
4.9655

Yücel, istişare toplantısında muhtarlarla bir araya geldi

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Makedonya’da Kültür gezisinde mahalle muhtarları ile istişare toplantısı gerçekleştirdi.Makedonya Üsküp’te düzenlenen istişare toplantısına Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, mahalle...

Yücel, istişare toplantısında muhtarlarla bir araya geldi

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Makedonya’da Kültür gezisinde mahalle muhtarları ile istişare toplantısı gerçekleştirdi.Makedonya Üsküp’te düzenlenen istişare toplantısına Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, mahalle...

07 Nisan 2018 Cumartesi 17:18
Yücel, istişare toplantısında muhtarlarla bir araya geldi

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Makedonya’da Kültür gezisinde mahalle muhtarları ile istişare toplantısı gerçekleştirdi.

Makedonya Üsküp’te düzenlenen istişare toplantısına Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, mahalle muhtarları ve birim müdürleri katıldı. Alanya Belediyesi’nin 4 yılda yaptığı hizmetleri anlatan tanıtım filmi ile başlayan istişare toplantısında Yücel, önümüzdeki dönemlerde yapacağı projeleri muhtarlarla paylaştı.

“Görüş ve önerileriniz bizler için önemli”

Yücel, “Amacımız Alanyamızı bir adım ileri nasıl götürebiliriz. Sorunların çözümü konusunda sizlerin görüş ve önerileri bizler için önemli. Öncelikle katılımlarınız için teşekkür ediyorum. Merkez ve kırsal mahallelerimize daha iyi hizmet götürmek için sizlerle sürekli iç içeyiz. Ancak bugün hem kültürel hem de kaynaşma adına buradayız. Alanyamıza en iyi şekilde hizmet etmek için birimlerimiz yirmi dört saat görevde. Bu doğrultuda en önemli görev mahalle muhtarlarımıza düşüyor. Sizler istekleri ve sorunları bildiriyorsunuz bizler de çözüme kavuşturmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Göreve geldiğimiz zaman kırsal mahallelerimizin en önemli sorunu yoldu. Çok şükür şu anda yol ve park sorunlarını ortadan kaldırdık. 2018 yılında da aynı gayret ve azimle çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.

Mahalle muhtarlarının her zaman fikir ve önerilerini dikkate aldıklarını belirten Adem Murat Yücel, “Yaklaşan turizm ve yayla sezonu öncesinde muhtarlarımız ile bundan sonra daha sık bir araya geleceğiz. İcracı birim müdürlüklerinin de katılımıyla belirli günlerde muhtarlarımız ile değerlendirme toplantılarına başlayacağız. Bu doğrultuda hizmetlerimizi daha doğru ve hızlı bir şekilde vatandaşlarımıza ulaştıracağız.”

Yüksel: “Bizim için farklı ve kültürel bir gezi oldu”

Alanya Muhtarlar Derneği Başkanı Hasan Yüksel ise “Öncelikle böyle bir geziyi düzenlediği için Belediye Başkanımız Adem Murat Yücel’e mahalle muhtarlarımız adına teşekkür ederim. Bizim için farklı ve kültürel bir gezi oldu. Muhtar arkadaşlarımız içinde verimli bir gezinin olduğunu düşünüyoruz. Alanyamıza gece gündüz hizmet eden Alanya Belediyesi’nin tüm personeline vatandaşlarımız ve muhtarlarımız adına teşekkür ederim” dedi.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
MATSO’da 2. Boztaş devri
MATSO’da 2. Boztaş devri
Manavgat AK Parti esnafı dinledi
Manavgat AK Parti esnafı dinledi
ilkokul öğrencilerine yerel yönetimler dersi
ilkokul öğrencilerine yerel yönetimler dersi

banner29

banner47

Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim