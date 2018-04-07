Yücel, istişare toplantısında muhtarlarla bir araya geldi

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Makedonya’da Kültür gezisinde mahalle muhtarları ile istişare toplantısı gerçekleştirdi.

Makedonya Üsküp’te düzenlenen istişare toplantısına Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, mahalle muhtarları ve birim müdürleri katıldı. Alanya Belediyesi’nin 4 yılda yaptığı hizmetleri anlatan tanıtım filmi ile başlayan istişare toplantısında Yücel, önümüzdeki dönemlerde yapacağı projeleri muhtarlarla paylaştı.

“Görüş ve önerileriniz bizler için önemli”

Yücel, “Amacımız Alanyamızı bir adım ileri nasıl götürebiliriz. Sorunların çözümü konusunda sizlerin görüş ve önerileri bizler için önemli. Öncelikle katılımlarınız için teşekkür ediyorum. Merkez ve kırsal mahallelerimize daha iyi hizmet götürmek için sizlerle sürekli iç içeyiz. Ancak bugün hem kültürel hem de kaynaşma adına buradayız. Alanyamıza en iyi şekilde hizmet etmek için birimlerimiz yirmi dört saat görevde. Bu doğrultuda en önemli görev mahalle muhtarlarımıza düşüyor. Sizler istekleri ve sorunları bildiriyorsunuz bizler de çözüme kavuşturmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Göreve geldiğimiz zaman kırsal mahallelerimizin en önemli sorunu yoldu. Çok şükür şu anda yol ve park sorunlarını ortadan kaldırdık. 2018 yılında da aynı gayret ve azimle çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.

Mahalle muhtarlarının her zaman fikir ve önerilerini dikkate aldıklarını belirten Adem Murat Yücel, “Yaklaşan turizm ve yayla sezonu öncesinde muhtarlarımız ile bundan sonra daha sık bir araya geleceğiz. İcracı birim müdürlüklerinin de katılımıyla belirli günlerde muhtarlarımız ile değerlendirme toplantılarına başlayacağız. Bu doğrultuda hizmetlerimizi daha doğru ve hızlı bir şekilde vatandaşlarımıza ulaştıracağız.”

Yüksel: “Bizim için farklı ve kültürel bir gezi oldu”

Alanya Muhtarlar Derneği Başkanı Hasan Yüksel ise “Öncelikle böyle bir geziyi düzenlediği için Belediye Başkanımız Adem Murat Yücel’e mahalle muhtarlarımız adına teşekkür ederim. Bizim için farklı ve kültürel bir gezi oldu. Muhtar arkadaşlarımız içinde verimli bir gezinin olduğunu düşünüyoruz. Alanyamıza gece gündüz hizmet eden Alanya Belediyesi’nin tüm personeline vatandaşlarımız ve muhtarlarımız adına teşekkür ederim” dedi.