Vali Karaloğlu, Genç İşadamlarını ağırladı

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Antalya Genç İşadamları Derneği (ATGİAD) yönetimini ağırladı.

Valisi Münir Karaloğlu, ATGİAD Başkanı Mustafa Cengiz ve Yönetim Kurulu Üyelerini ağırladı. Antalya’yı tanıtmak amacıyla bir komisyon oluşturduklarını ve bu sene Antalya’yı hiç görmemiş yüz bin kişiyi Antalya’da misafir etmeyi amaçladıklarını belirten ANTGİAD Başkanı Cengiz, Antalya’nın daha iyi tanıtılması adına Antalya’ya yakışır bir tanıtım filmi hazırlamak için çalışmaları olduğunu ifade etti.

Vali Münir Karaloğlu da Antalya’nın kültürel değerlerini kaybetmekle karşı karşıya olduğuna dikkat çekti. Karaloğlu, “Hepiniz Antalyalısınız veya Antalyalı oldunuz. Her şehrin bir taşıyıcı kültürü var. İnsanlarda olduğu gibi her şehrin bir kimliği var. Antalya çok göç alan bir şehir, almaya da devam ediyor. Sürekli göç alması nedeniyle Antalya tarihten getirdiği kültürünü koruyamama riskiyle karşı karşıya. Rüzgârın önündeki yaprak gibi sallanıp duruyor. Antalya’nın tarihini, kültürünü, yöresel değerlerini korumamız lazım” dedi.

Antalya’yı bir hilale benzettiğini ve bu hilalin çok önemli olduğunu açıklayan Karaloğlu, “Hilalin bir ucu Akseki diğer ucu ise Elmalı’dır. Eğer biz Antalya’nın tarihini, kültürünü, yöresel değerlerini bu iki uca mıhlamazsak Antalya bizim olmaktan çıkacak. Elmalı tarafı hiç bilinmiyor ama Elmalı sadece Antalya’nın değil aynı zamanda Anadolu’nun çok önemli bir irfan, maneviyat, eğitim merkezidir. Elmalı da Akseki de insanların göç ettiği, boşattığı, terk ettiği yerler haline geliyor. Sizlerin de çaba ve gayretleriyle hep birlikte el birliğiyle buralara hak ettiği değeri kazandırmamız gerekiyor” diye konuştu.