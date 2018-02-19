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Üniversiteli öğrencilerden buz paten pistine ilgi

Antalya’da bulunan buz paten pistine Üniversite öğrencileri büyük ilgi gösteriyor.Akdeniz Üniversite bünyesinde bulunan ve öğrenciler tarafından kurulan Akdeniz kış sporları kulübü öğrencileri buz paten pistinde keyifli dakikalar geçirdi....

Üniversiteli öğrencilerden buz paten pistine ilgi

Antalya’da bulunan buz paten pistine Üniversite öğrencileri büyük ilgi gösteriyor.Akdeniz Üniversite bünyesinde bulunan ve öğrenciler tarafından kurulan Akdeniz kış sporları kulübü öğrencileri buz paten pistinde keyifli dakikalar geçirdi....

19 Şubat 2018 Pazartesi 12:56
Üniversiteli öğrencilerden buz paten pistine ilgi

Antalya’da bulunan buz paten pistine Üniversite öğrencileri büyük ilgi gösteriyor.

Akdeniz Üniversite bünyesinde bulunan ve öğrenciler tarafından kurulan Akdeniz kış sporları kulübü öğrencileri buz paten pistinde keyifli dakikalar geçirdi. Öğrenciler pistin çok geniş ve ekipmanların tam olduğunu, buz patenini tüm gençlere tavsiye ettiklerini belirterek, sınav streslerini burada attıklarını sözlerine eklediler.

Buz paten pisti Genel Müdürü Ali Yamanlar, Antalya’nın tek ve doğal buz paten pisti olduklarını belirterek, “Akdeniz Üniversitesi Kış spor kulübü öğrencileri kış aktivitelerinin bir bölümü buz pistimizde düzenli olarak gerçekleştiriyor. Buz pateni yaparak günün yorgunluğu ve sınav streslerini atıyorlar. Pistimizde değerli öğretmenlerimiz eşliğinde buz hokeyi ve artistik buz pateni dersleri alarak bu alanda da kendilerini geliştiriyorlar” dedi.
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