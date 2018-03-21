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Uluslararası 2.2 Elit Erkekler Yol Bisikleti Yarışı

Uluslararası Bisiklet Birliği ve Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından onaylı ve 2.2 sınıfında dereceli Erkekler Yol Bisiklet Yarışı 24 takım 18 ülke 168 sporcunun katılımı ile 23-25 Mart tarihlerinde yapılacak.Alanya’nın ilk uluslararası...

Uluslararası 2.2 Elit Erkekler Yol Bisikleti Yarışı

Uluslararası Bisiklet Birliği ve Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından onaylı ve 2.2 sınıfında dereceli Erkekler Yol Bisiklet Yarışı 24 takım 18 ülke 168 sporcunun katılımı ile 23-25 Mart tarihlerinde yapılacak.Alanya’nın ilk uluslararası...

21 Mart 2018 Çarşamba 16:38
Uluslararası 2.2 Elit Erkekler Yol Bisikleti Yarışı

Uluslararası Bisiklet Birliği ve Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından onaylı ve 2.2 sınıfında dereceli Erkekler Yol Bisiklet Yarışı 24 takım 18 ülke 168 sporcunun katılımı ile 23-25 Mart tarihlerinde yapılacak.

Alanya’nın ilk uluslararası 2.2 Elit Erkekler Yol Bisikleti Yarışı 23 Mart Cuma günü saat 09.00 da Okurcalar’da başlıyor, 123 kilometrelik yarış Alanya Kalesi Deniz Feneri’nde son bulacak. Cumartesi günü saat 10.00 da İskele Şelale Önü’nden başlayan 175 kilometrelik yarış Alanya Gençlik Merkezi Önü’nde sona erecek. Pazar günü saat 10.00 da başlayacak olan 153,45 kilometrelik yarış Okurcalar Justiniano Hotel önünde başlayacak ve Doğanay Hotel önünde sona erecek.

Yollara dikkat

23 Mart Cuma günü saat 08.00 ile 14.00 arası yarış nedeni ile Okurcalar-Avsallar-Konaklı-D400 Karayolu kontrollü olarak trafik akışı sağlanacak. Atatürk Cad.-Güzel Yalı Cad.-Kale trafiğe kapalı olacak. 24 Mart Cumartesi günü İskele Şelale önü-Atatürk Cad.-Tosmur Kavşağı-Gazipaşa kontrollü trafik akışı sağlanacak. 25 Mart Pazar günü Okurcalar- D400 Karayolu- Justinional Hotel-Doğanay Hotel arası kontrollü trafik akışı sağlanacak.
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