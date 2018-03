Tütüncü’den genç yeteneklere destek

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Akdeniz Sanayi Spor’un genç futbolcuları ile kahvaltı sofrasında bir araya geldi. Sporcu gençlerin istek ve dileklerine kulak veren Başkan Tütüncü, takıma sponsor olduğunu açıkladı.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Akdeniz Sanayi Sitesinin spor kulübü yönetimi ve sporcuları ile bir araya geldi. Kahvaltı sofrasında gerçekleşen buluşmada Hakan Tütüncü’ye Akdeniz Sanayi Sitesi Başkanı Mehmet Öztürk, Antalya Oto Tamirciler Odası Başkanı Mehmet Bucak, Antalya Marangozlar Odası Başkanı Kemal Evyapan ile çok sayıda genç sporcu eşlik etti.

Tütüncü’den forma sözü

Akdeniz Sanayi Spor’un genç yeteneklerini dinleyerek sorunlarına çözümler üreten Başkan Tütüncü’den genç yeteneklere forma sözü geldi. Yeni formaları için kendilerine Kepez Belediyesi olarak destek verecekleri müjdesini veren Tütüncü, genç sporculara seslendi: “Çok değerli genç kardeşlerim. Ben her zaman ülkemizin geleceği olan yeni nesillere büyük önem veriyorum. Onlara güzel müjdeler verebilmek benim hayattaki en büyük motivasyonum. Sizler burada spora yönlenerek hem sokağın kötü alışkanlıklarından uzaklaşıyor, hem de saygı ve sevgi dolu birer birey olarak yetişiyorsunuz. Bu açıdan sizleri spora yönlendirmek, toplumun kalitesi açısından da çok çok önemli. Sizlere yapılan yatırımın asla kaybolmayacağını düşünüyorum. Bugün, hocalarınız bizleri sizlerle buluşturdular ve kendileriyle etraflı bir değerlendirme yapma imkanımız oldu. Takımınızın bugün itibarı ile sponsoru oldum. Sizler için elimizden ne geliyorsa yapacağız. Sizin gibi 7 binden fazla genç kardeşimize spor yaptırıyoruz. Geleceğin yetenekleri sizlerin arasından çıkacak. Biz spora gönlümüzü verdik. Bizim spor anlayışımız amatör sporu geliştirip güçlendirmektir” dedi.

Gençlerden söz istedi

Başkan Tütüncü, her türlü ihtiyaçlarında bir ağabeyleri olarak yanlarında olduğunu ifade ettiği gençlerden bu desteklerin karşılığında isteklerini sıraladı: “Bütün bu desteği size verirken sizlerden de karşılığında bir şey bekliyoruz. Biz sizlere imkan sağlarken, sizlerden de her şeyden evvel iyi birer insan olmanız sizden en büyük isteğimizdir. İyi futbolcu olamayabilirsiniz, ancak adam olamamanın bir mazereti olmaz. Hayatta her şey imkanla olur ve biz size gerekli imkanları sunuyoruz. Sizler iyi birer adam olarak bizlerin emeğinin karşılığını verin istiyoruz. Her zaman gençlerin yanında olmaya devam edeceğiz.”

Gençler, kendilerine destek olan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü’ye beklentilerini karşılayacakları konusunda söz vererek, teşekkür ettiler.