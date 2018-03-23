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Tütüncü, yaşlılarla buluştu

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Kepez Belediyesi Şefkat ve Huzurevi’nde düzenlenen ‘Yaşlılar Haftası’ buluşmasına katıldı.Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, önce huzurevi sakinlerinin tek tek ellerinden öperek kırmızı...

Tütüncü, yaşlılarla buluştu

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Kepez Belediyesi Şefkat ve Huzurevi’nde düzenlenen ‘Yaşlılar Haftası’ buluşmasına katıldı.Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, önce huzurevi sakinlerinin tek tek ellerinden öperek kırmızı...

23 Mart 2018 Cuma 13:32
Tütüncü, yaşlılarla buluştu

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Kepez Belediyesi Şefkat ve Huzurevi’nde düzenlenen ‘Yaşlılar Haftası’ buluşmasına katıldı.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, önce huzurevi sakinlerinin tek tek ellerinden öperek kırmızı gül dağıttı. Başkan Tütüncü, yaşlılara özel organizasyonların yıl içinde sürekli yapılması gerektiğini belirterek, bürokratlarına konuyla ilgili talimat verdi.

Yılın bir haftasının yaşlılar haftası olarak anıldığını belirten Tütüncü, belediyecilik anlayışında yaşlıları bir hafta hatırlayanlardan olmadıklarını ve olmayacaklarını söyledi. Bir insanın en değerli varlığının annesi ve babası olduğunu belirten Başkan Tütüncü, “Anne ve babanın evlatları üzerinde çok büyük hakları olduğu gibi, evlatların da ebeveynleri üzerinde büyük sorumlulukları var. Anne ve babalarını manevi bir zenginlik kabul edenlere, ne mutlu” diye konuştu.

Tesisin özelliği şefkati

Geçen yıl sonunda 52 yataklı Şefkat ve Huzurevini hizmete acıktıklarını hatırlatan Hakan Tütüncü, bahçesiyle, iç avlusuyla, kütüphanesi ve aktivite alanlarıyla güzel bir hizmet oluşturduklarını söyledi. Yaşlılarla yaptığı sohbetlerde kendilerine bu nezih tesis için teşekkür edilmesinden dolayı çok duygulandıklarını belirten Başkan Tütüncü, “Huzurevlerinin en büyük özelliği şefkat yanıdır. Küçüklerin büyüklerle böylesi özel ortamlarda sohbet etmesi, bu binaların soğukluğunu yumuşatır” diye konuştu. Kepez Belediye Başkanı Tütüncü’nün konuşmasının ardından, huzurevi sakinleri gün boyunca gönüllerince eğlendiler.
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