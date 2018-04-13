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Tütüncü, portakal suyu dağıttı

Kepez Belediyesi Başkanı Hakan Tütüncü, ‘Portakal Çiçeği Günleri’ kapsamında ziyaretçilere taze sıkılmış portakal suyu ikram etti.Kepez Belediyesi’nin bu yıl ilk kez düzenlediği ‘Portakal Çiçeği Günleri’ yoğun ziyaretçi katılımıyla...

Tütüncü, portakal suyu dağıttı

Kepez Belediyesi Başkanı Hakan Tütüncü, ‘Portakal Çiçeği Günleri’ kapsamında ziyaretçilere taze sıkılmış portakal suyu ikram etti.Kepez Belediyesi’nin bu yıl ilk kez düzenlediği ‘Portakal Çiçeği Günleri’ yoğun ziyaretçi katılımıyla...

13 Nisan 2018 Cuma 15:17
Tütüncü, portakal suyu dağıttı

Kepez Belediyesi Başkanı Hakan Tütüncü, ‘Portakal Çiçeği Günleri’ kapsamında ziyaretçilere taze sıkılmış portakal suyu ikram etti.

Kepez Belediyesi’nin bu yıl ilk kez düzenlediği ‘Portakal Çiçeği Günleri’ yoğun ziyaretçi katılımıyla devam ediyor. Dokumapark alanında 50 ton narenciyenin kullanılarak, şehrin simgesi olan Hadrian Kapısı, Saat Kulesi ve Yivli minare gibi önemli eserlerin minyatürü, 1071 metrekare büyüklüğünde halı, nostaljik araba ve Teddy Bear gibi eserler yapılmıştı. Antalya’nın günden güne azalan değeri olan portakala dikkat çeken ‘Portakal Çiçeği Günleri’nde kullanılan portakallar ise ziyan edilmeyerek, suyu sıkılıyor ve ziyaretçilere ikram ediliyor.

“50 ton narenciye kullandık”

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü’de, Portakal Çiçeği Günleri’ etkinliğine katılmak için Dokumapark’a gelen ziyaretçilere, taze sıkılmış portakal suyu ikram etti. Başkan Tütüncü, Antalya’nın simgesi haline gelen portakalın önemine dikkat çekmek amacı ile gerçekleştirilen ‘Portakal Çiçeği Günleri’nin yoğun ilgi gördüğünü söyledi. 50 ton narenciye kullanılarak birçok eserin yapıldığını hatırlatan Başkan Tütüncü, meyvelerimizi ziyan etmemek için suyunu sıkıyor ve vatandaşlarımıza ikram ediyoruz. ‘Portakal Çiçeği Günleri’ etkinliğini düzenlediğimiz alanın hemen yanı başındaki portakal bahçesinden gelen çiçeklerin kokusu da etkinliğimize renk katıyor.” dedi. Kepez Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Portakal Çiçeği Günleri’ 15 Nisan pazar günü sona eriyor.
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