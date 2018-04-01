Türk Veteriner Hekimliği Kurultay’ı

Türk Veteriner Hekimler Birliği Merkez Konseyi’nin düzenlediği 4.Türk Veteriner Hekimler Birliği Kurultay’ı Antalya da başladı.

Kurultay’ın ilk günü açılış töreni ile başladı. Konsey Başkanı Talat Gözet açılışta yaptığı konuşmada, kurultayın düzenlemesinde emeği geçen tüm taraflara teşekkür etti. Kurultayın ana temasının ‘Güven ve Birlik İçinde; Daima İleriye" olarak belirlendiğini ifade eden Gözet, “Bu tema ile arzulanan hedeflere ulaşabilmek, başarılı olmak, güçlü durmak için birlikte hareket etmenin ve ileriyi düşünmenin önemine dikkat çekmek istedik. 3 gün sürecek etkinliğimizde amacımız Veteriner Hekimliği mesleğinin sorumluluk alanındaki konuların değişen ve gelişen dünyamızda yeniden değerlendirilerek mesleğimize yeni bir vizyon çizecek kararlar almak, çözüm önerileri üretmek olacaktır” dedi.

Kurultayda Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Dr. Nihat Pakdil, Bakan Danışmanı Prof. Dr. Yunus Kılıç, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Belgin Sarımehmetoğlu , Visad Başkan Yardımcısı Dr. Taner Öncül , TVHB Vakfı Başkanı Ali Eroğlu , Veteriner Hekimler Derneği Başkan Vekili Dr. Hüseyin Yalçın Köksal ve TDSYM Başkanı Kamil Özcan’da birer konuşma yaptılar.

Konsey Başkanı Talat Gözet’in Divan heyetini teşekkül etmesi ile birlikte kurultay gündemine geçildi sunumlar, görüşmeler başladı.

Kurultayın 2. gününde oluşturulan Komisyonlarda ilgili konular görüşülecek ve raporlar hazırlanacak ve bu raporlar Düzenleme Kuruluna teslim edilecek. 3.günde ise çalışma gruplarının sunumları gerçekleşecek ve sonuç bildirgesi okunacak.