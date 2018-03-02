Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 10°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
116484
ALTIN
162.454
DOLAR
3.8169
STERLİN
5.2499
EURO
4.6963

Turizmci Afrin şehitleri için mevlit okuttu

Turizmci Diyar İçkale Gültekin, Cuma namazının ardından Afrin şehitleri için mevlit okuttu.Turizmci Diyar İçkale Gültekin, Antalya’nın Serik ilçesi Belek Turizm Bölgesinde bulunan Belek Camii’nde kılınan Cuma namazının ardından Afrin...

Turizmci Afrin şehitleri için mevlit okuttu

Turizmci Diyar İçkale Gültekin, Cuma namazının ardından Afrin şehitleri için mevlit okuttu.Turizmci Diyar İçkale Gültekin, Antalya’nın Serik ilçesi Belek Turizm Bölgesinde bulunan Belek Camii’nde kılınan Cuma namazının ardından Afrin...

02 Mart 2018 Cuma 14:52
Turizmci Afrin şehitleri için mevlit okuttu

Turizmci Diyar İçkale Gültekin, Cuma namazının ardından Afrin şehitleri için mevlit okuttu.

Turizmci Diyar İçkale Gültekin, Antalya’nın Serik ilçesi Belek Turizm Bölgesinde bulunan Belek Camii’nde kılınan Cuma namazının ardından Afrin şehitleri için mevlit okuttu. Mevlit sonrası vatandaşlara lokma ve pişi ikram eden İçkale, “bu vatan ve bayrak için şehit olan askerlerimize cenab-ı Allahdan rahmet yararlılarımıza acil şifalar diliyorum. Ülkemizin birliğini, güvenliğini ve bölünmez bütünlüğünü korumak amacıyla gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekatını canı gönülden destekliyorum. Bugün şehitlerimizin aziz ruhları için vatandaşlarımızında katılımlarıyla mevlidimizi okuttuk ellerimizi semaya kaldırarak dualarımız ettik. Tüm dualarımız hain terör örgütlerine karşı amansız bir mücadele veren Afrin’de kahramanlık destanı yazan Mehmetçiğimizledir’’ dedi.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Azeri asıllı su sayacı faresi yakayı ele verdi
Azeri asıllı su sayacı faresi yakayı ele verdi
Muratpaşa’da Deprem Haftası etkinlikleri
Muratpaşa’da Deprem Haftası etkinlikleri
STK Merkezi’ne yöresel ürünler çarşısı
STK Merkezi’ne yöresel ürünler çarşısı

Galeriler Videolar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Busabah Malatya

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim