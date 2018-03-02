Turizmci Afrin şehitleri için mevlit okuttu

Turizmci Diyar İçkale Gültekin, Cuma namazının ardından Afrin şehitleri için mevlit okuttu.

Turizmci Diyar İçkale Gültekin, Antalya’nın Serik ilçesi Belek Turizm Bölgesinde bulunan Belek Camii’nde kılınan Cuma namazının ardından Afrin şehitleri için mevlit okuttu. Mevlit sonrası vatandaşlara lokma ve pişi ikram eden İçkale, “bu vatan ve bayrak için şehit olan askerlerimize cenab-ı Allahdan rahmet yararlılarımıza acil şifalar diliyorum. Ülkemizin birliğini, güvenliğini ve bölünmez bütünlüğünü korumak amacıyla gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekatını canı gönülden destekliyorum. Bugün şehitlerimizin aziz ruhları için vatandaşlarımızında katılımlarıyla mevlidimizi okuttuk ellerimizi semaya kaldırarak dualarımız ettik. Tüm dualarımız hain terör örgütlerine karşı amansız bir mücadele veren Afrin’de kahramanlık destanı yazan Mehmetçiğimizledir’’ dedi.