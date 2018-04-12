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Türel: “Karatay Medresesi gençliğin buluşma noktası olacak”

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Kaleiçi’nde yenilenen Karatay Medresesi’nde sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile bir araya geldi.Antalya Valisi Münir Karaloğlu, AK Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, İl Müftüsü...

Türel: “Karatay Medresesi gençliğin buluşma noktası olacak”

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Kaleiçi’nde yenilenen Karatay Medresesi’nde sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile bir araya geldi.Antalya Valisi Münir Karaloğlu, AK Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, İl Müftüsü...

12 Nisan 2018 Perşembe 16:14
Türel: “Karatay Medresesi gençliğin buluşma noktası olacak”

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Kaleiçi’nde yenilenen Karatay Medresesi’nde sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile bir araya geldi.

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, AK Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, İl Müftüsü Osman Artan, İl Kültür Turizm Müdürü İbrahim Acar, Akdeniz Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Ahmet Ögke, KADEM Antalya İl Temsilcisi Zeynep Ayşe Taş ile çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin katıldığı toplantıda Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Karatay Medresesi’nin Kaleiçi’nde önemi ve anlamının büyük olduğunu belirtti.

“Manevi kalkınma da önemli”

Antalya’ya bir karakter vermeye çalıştıklarını söyleyen Türel, “Doğru bir karakteri şehre verebilirsek o zaman gelecek nesillerimizi açıkça kurtarmış oluruz. Biz sadece köprüler, barajlar yapalım, manevi değerlerle ilgilenmeyelim diyemeyiz. Hem manevi kalkınmayı hem maddi kalkınmayı mutlaka birlikte yapmamız lazım. Bugün Sayın Cumhurbaşkanımızın en büyük gayreti tam da budur. Biz de sorumlu olduğumuz şehirlerde bunu birlikte yürüteceğiz” dedi.

“Gençliğin buluşma merkezi olacak”

Başkan Türel, Karatay Medresesi’ni eskiden olduğu gibi gençliğin bir buluşma merkezi ve kültürel, sosyal, eğitim faaliyetlerini en iyi şekilde yürütüldüğü bir yer olarak faaliyette bulunmasının Kaleiçi’nin huzuru açısından da önemli olduğunu ifade etti. Karatay Medresesi’nin yaşaması, bir buluşma noktası ve buluşma merkezi haline gelmesi için her türlü desteği vermeye devam edeceklerini vurgulayan Türel, “Fevkalade güzel programlarla gençliğimizin buraya gelmesini sağlayacak bir eğitim, kültür ve sosyal aktiviteyi burada sağlamayı düşünüyoruz. Bugün sizlerin önerilerini dinleyerek bir yol haritası belirlemeye çalışacağız” diye konuştu.

Toplantının ardından Vali Karaloğlu, Başkan Türel ve protokol üyeleri restorasyon çalışması devam eden Mevlevihane’yi inceledi.
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