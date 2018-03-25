Türel “Antalya’nın geleceğinden taviz vermeyeceğiz”

AK Partili gençlere seslenen Başkan Türel, yatırım ve hizmet rekorları kırdıklarını belirterek, “Bütün bu yatırımlar sizin içindir. Antalya’nın hakkından ve geleceğinden asla taviz vermeyeceğiz. Kendi ikballeri için Antalya’nın yatırımlarını engellemeye çalışanlara karşı en büyük gücümüz sizlersiniz. Antalya’nın hakkını savunun çünkü Antalya’nın hakkı sizin geleceğinizdir” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, AK Parti Antalya İl Gençlik Kolları 5. Olağan Kongresi’ne katıldı. “AK Gençlik seninle gurur duyuyor” sloganları ile geldiği kürsüde, konuşmasına şiirle başlayan Başkan Türel AK Gençliğe Abdurrahim Karakoç’un: “Allah’ın izni ile milli devleti kuracak sizsiniz. Selam sizlere. Mukaddes vatandan zulmü zilleti sürecek sizsiniz. Selam sizlere. Sizdedir cesaret, iman, intizam. Batıla, taklide, yoktur iltizam. Herkese adalet, âleme nizam verecek sizsiniz, selam sizlere. Soyunuz neciptir davanız gerçek, aydınlık yarınlar geldi gelecek. Türk-İslam mührünü kalplere tek tek vuracak sizsiniz. Selam sizlere” dizeleriyle seslendi.

Eski İl Gençlik Kolları Başkanı Ömer Akbaş’a teşekkür eden, bayrağı devralan Ali Bayram Doğan’a başarılar dileyen Başkan Menderes Türel, “Sizlerden ümidimiz, beklentimiz büyüktür çünkü Türkiye’nin geleceği sizlersiniz. Bizlere düşen görev çalışmak ve Antalya’yı dünya zirvesine taşımak. Sizlere düşen görev okumak, çalışmak ve nöbeti bizden devralmaya hazırlanmaktır” dedi.

Antalya ile gurur duyun

Büyükşehir Belediyesi olarak gençlere hizmet edebilmek için büyük bir gayretle çalıştıklarını belirten Başkan Türel, şunları aktardı: “ASMEK kursları, Gençlik Merkezlerimiz, ASFİM Spor Salonlarımız İŞKUR ile yaptığımız girişimcilik programları sizlere hizmet etmek içindir. Bunlardan daha önemlisi ise sizlerin geleceği için yaptığımız yatırımlardır. Kruvaziyer Liman, Boğaçayı Projesi gibi projeler sizlere daha iyi güzel bir gelecek sağlamak, iş imkanları sağlamak için yaptığımız projelerdir. Antalya’da tuzu kuru olanlar ve bizi engellemek isteyenler bu yatırımları adeta durdurmak için her şeyi yapıyorlar. Antalya’da 13 bin aileye Sosyal Kart ile destek oluyoruz. Engelli ve yaşlılara yönelik hizmetlerde dünya ile yarışacak seviyeye geldik. Eğitim ve kültür yatırımlarımız geçmişe göre kat be kat arttı. Antalya’nın köylerine içme suyu, ovalara ve tarlalara sulama suyu götürüyoruz. Artık güneş enerjisinden elektrik üreten, çöpünden elektrik üreten bir belediye olduk. Antalya’yla gurur duyunuz sevgili gençler.”

Antalya’nın hakkını savunun

Yatırım ve hizmet rekorları kırdıklarını belirten Başkan Türel, “Bütün bu yatırımlar sizin içindir. Antalya’nın sahibi sizlersiniz. Bu projelerin de sizleri sizlersiniz. Bu sebeple sizlerden bu hizmetlere sahip çıkmanız ve destek olmanız en büyük beklentimizdir. Biz sadece ve sadece Antalya’nın menfaatleri için çalışacağız. Antalya’nın hakkından ve geleceğinden asla taviz vermeyeceğiz. Kendi ikballeri için Antalya’nın yatırımlarını engellemeye çalışanlara karşı en büyük gücümüz sizlersiniz gençler. Yaptığımız çalışmaları izleyin, öğrenin, takip edin. Tavsiyelerinizi, eleştirilerinizi bize yazın. Raporlar getirin. Devamlı sahada olun. Bizim göremediklerimizi siz görün ve bize söyleyin. Antalya’nın hakkını savunun çünkü Antalya’nın hakkı sizin geleceğinizdir” diye konuştu.