Türel, AGC ve TSYD yönetimini ağırladı

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Antalya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) ve Türkiye Spor Yazarları (TSYD) Antalya Şube yönetimini ağırladı.

AGC Başkanı Mevlüt Yeni ve TSYD Antalya Şube Başkanı Şifa Çiçek yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel’i ziyaret etti. AGC Başkanı Mevlüt Yeni ve yönetim kurulu üyelerini makamında ağırlayan Türel, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Mevlüt Yeni, “Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı olarak üyemiz olmanızdan gurur duyuyoruz. Üyelerimizin sorunları karşısında gösterdiğiniz duyarlılıktan dolayı çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Yeni yönetime başarı diledi

Başkan Türel, TSYD Şube Başkanlığı’na seçilen Şifa Çiçek ve yönetimine başarılar diledi. Türkiye’de TSYD üyesi olan tek belediye başkanı olduğunu vurgulayan Türel, “Üyesi olduğum derneğin Antalya Şubesinin başkan ve yönetim kurulu üyelerini ağırlamaktan memnuniyet duyuyorum" dedi.

Şifa Çiçek başkanlığındaki yeni yönetimin önemli başarılara imza atacağına inandığını söyleyen Başkan Türel, Antalyaspor’a katkılarından dolayı da TSYD yönetimine teşekkür etti.

TSYD Antalya Şube Başkanı Şifa Çiçek ziyaretin anısına Başkan Türel’e plaket takdim etti. TSYD’nin daima yanında olan bir belediye başkanı olmasından dolayı kendilerini şanslı hissettiklerini ifade eden Çiçek, “Menderes Türel’in sporcu kimliği birçok konuda bizlerin önünü açıyor" diye konuştu.