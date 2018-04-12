Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 23°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
109737
ALTIN
177.513
DOLAR
4.1008
STERLİN
5.8271
EURO
5.0540

Türel, AGC ve TSYD yönetimini ağırladı

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Antalya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) ve Türkiye Spor Yazarları (TSYD) Antalya Şube yönetimini ağırladı.AGC Başkanı Mevlüt Yeni ve TSYD Antalya Şube Başkanı Şifa Çiçek yönetim kurulu...

Türel, AGC ve TSYD yönetimini ağırladı

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Antalya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) ve Türkiye Spor Yazarları (TSYD) Antalya Şube yönetimini ağırladı.AGC Başkanı Mevlüt Yeni ve TSYD Antalya Şube Başkanı Şifa Çiçek yönetim kurulu...

12 Nisan 2018 Perşembe 14:51
Türel, AGC ve TSYD yönetimini ağırladı

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Antalya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) ve Türkiye Spor Yazarları (TSYD) Antalya Şube yönetimini ağırladı.

AGC Başkanı Mevlüt Yeni ve TSYD Antalya Şube Başkanı Şifa Çiçek yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel’i ziyaret etti. AGC Başkanı Mevlüt Yeni ve yönetim kurulu üyelerini makamında ağırlayan Türel, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Mevlüt Yeni, “Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı olarak üyemiz olmanızdan gurur duyuyoruz. Üyelerimizin sorunları karşısında gösterdiğiniz duyarlılıktan dolayı çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Yeni yönetime başarı diledi

Başkan Türel, TSYD Şube Başkanlığı’na seçilen Şifa Çiçek ve yönetimine başarılar diledi. Türkiye’de TSYD üyesi olan tek belediye başkanı olduğunu vurgulayan Türel, “Üyesi olduğum derneğin Antalya Şubesinin başkan ve yönetim kurulu üyelerini ağırlamaktan memnuniyet duyuyorum" dedi.

Şifa Çiçek başkanlığındaki yeni yönetimin önemli başarılara imza atacağına inandığını söyleyen Başkan Türel, Antalyaspor’a katkılarından dolayı da TSYD yönetimine teşekkür etti.

TSYD Antalya Şube Başkanı Şifa Çiçek ziyaretin anısına Başkan Türel’e plaket takdim etti. TSYD’nin daima yanında olan bir belediye başkanı olmasından dolayı kendilerini şanslı hissettiklerini ifade eden Çiçek, “Menderes Türel’in sporcu kimliği birçok konuda bizlerin önünü açıyor" diye konuştu.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
‘Portakal Çiçeği Günleri’ne yoğun ilgi
‘Portakal Çiçeği Günleri’ne yoğun ilgi
Muratpaşa, Fide ve file dağıttı.
Muratpaşa, Fide ve file dağıttı.
ABD’de düzenlenen robot yarışmasına Türk gençler damga vurdu
ABD’de düzenlenen robot yarışmasına Türk gençler damga vurdu

banner29

banner47

Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim