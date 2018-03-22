TSYD’den Başkan Uysal’a ziyaret

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Antalya Şube Başkanı Şifa Çiçek ve yönetim kurulu üyeleriyle biraraya geldi.

Belediye Başkanı Ümit Uysal, TSYD Antalya Şubesi’nin 3 Mart’ta gerçekleştirdiği olağan genel kurulla başkanlık görevini devralan Şifa Çiçek ve yönetim kurulu üyelerini ağırladı.

Ziyaret dolayısıyla memnuniyetini dile getiren Başkan Uysal, Muratpaşa Belediyesi olarak son 4 yıl içinde sporda önemli altyapı yatırımlarını hayata geçirdiklerini söyledi. Muratpaşa’da her çocuğun istediği spor branşında temel eğitim alması ve yetişkin nüfusun da sporu hayatlarının bir parçası haline getirmesi üzerine kurulu bir anlayışla çalıştıklarını aktaran Başkan Uysal, “Bunu hayata geçirirken sivil toplum örgütleri ve derneklerle birlikte çalışmaktan da mutluluk duyuyoruz” dedi.

TSYD Antalya Şube Başkanı Şifa Çiçek ise derneğin yeni dönem çalışmaları ve projeleri hakkında bilgi verirken spor yazarları olarak Süper Lig’de şampiyonluğa koşan Kadın Hentbol takımını yakından takip ettiklerini söyledi. Çiçek, TSYD olarak kentte sporun gelişimi için projeleri olduğunu belirtti.

Şifa Çiçek, ziyaretin anısına Başkan Uysal’a plaket takdim etti.