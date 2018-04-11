Antalya’nın Manavgat ilçesi’nde hayata geçirilen “Torosların Kadınları Manavgat’ı Geziyor” projesi başladı.

‘Torosların Kadınları Manavgat’ı Geziyor’ projesi kapsamında kırsal mahallelerde yaşayan kadınlar Manavgat’ın tarihi, turistik ve doğal güzellikleri ile buluştu. Gezi boyunca Manavgat Belediyesi Başkanı Şükrü Sözen ve eşi Hatice Sözen kadınları eşlik etti. Projenin ilk kafilesi olan Ulukapı Sülek ve Demirciler Mahallesi’ndeki kadınları, Başkan Sözen otobüsle evlerinden aldı. Gezi ekibine otobüs ehliyetini göstermeyi ihmal etmeyen Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, kadınları Atatürk Kültür Merkezi’ne (AKM) kadar otobüsü sürerek getirdi.

AKM’de de en güzel şekilde karşılanan kadınlara burada poğaça ve çay ikramı yapıldı. Başkan Sözen, “Manavgat Belediyesi olarak kadınlara yönelik projelerde eksikliğimizi gidermek için kentimizde kadın politikası oluşturduk. Kadınlarımızın hizmet alabileceği kurslar, kadınlarımızın kendi yeteneklerini ortaya çıkarabileceği etkinlikler ve seminerlerle, binlerce kadınımız merkezlerimizde kurslar alıyor, kendi becerilerini ortaya çıkarıyor ve sertifika alıyorlar. Bundan sonra da bu becerileri ile ürettiklerini ailelerine katkı yapabilmek için, kent ve köy ekonomisine katkı yapmak için ürettiklerini satabilecekleri zeminler oluşturuyoruz. ‘Toros Kadınları’nın devamı olan bu projeyi, 78 köyümüzdeki kadınlara ulaşıp, ne hayal ettiğimizi anlatıp, her köyde kaç kadın gelecekse, onları otobüslerimize buraya getirip, Manavgat’ın güzelliklerini görmeleri, yaşamaları, en azından bir gün de olsa bizlerle beraber olma fırsatını bizlere vermelerini istediğimiz için hayata geçirdik” dedi.

Teknede eğlence

AKM’den hareket eden kadınlar, Manavgat Şelalesi’ne götürüldü. Kadınlar kentin simgesi Manavgat Şelalesi’ni gezerek, bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Şelaleden sonra kadınlar için Manavgat Irmağı’nda tekne gezintisi düzenlendi. Tekne gezintisinde kadınlar oyun havaları eşliğinde gönüllerince eğlendi. Tekne gezintisinin ardından Manavgat Belediyesi’ne bağlı Boğaz Otel’de kadınlara yemek ikramında bulunuldu.

Antik gezinti

Yemek molası sonrası dünyaca ünlü Side Antik Kent’e hareket edildi. Burada Torosların Kadınları Side Antik kentin tarihi ve doğal güzelliklerini gezdi. Side’deki Atatürk Kültür Merkezi’nde kahve molasında kadınlar, deniz kenarında kahve keyfi yaptı. Son olarak ise kadınlar Side’deki Jale İnan Parkı’nda Cumhuriyet Kadınları sergisini inceledi. Kadınlara gezi boyunca rehber eşlik etti. Gezi sonunda kadınlara Manavgat Belediyesi’nin hazırladığı hediye paketleri de takdim edildi.

Başvurular 20 Nisan’a kadar sürecek

Gezilere katılmak isteyen kadınlar için başvurular 20 Nisan tarihine kadar devam ediyor. Katılmak isteyenler, Manavgat Belediyesi Halk Masası’na şahsen ya da telefonla müracaatta bulunabilecek.