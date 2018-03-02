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STK Merkezi’ne yöresel ürünler çarşısı

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Doğuyaka Mahallesi’nde inşaatı son aşamaya gelen sivil toplum merkezinde ‘özgün, kaliteli, coğrafi işaret almış ya da alma yolunda adımlar atılmış’ ürünlerin yer alacağı bir yöresel ürünler...

STK Merkezi’ne yöresel ürünler çarşısı

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Doğuyaka Mahallesi’nde inşaatı son aşamaya gelen sivil toplum merkezinde ‘özgün, kaliteli, coğrafi işaret almış ya da alma yolunda adımlar atılmış’ ürünlerin yer alacağı bir yöresel ürünler...

02 Mart 2018 Cuma 10:42
STK Merkezi’ne yöresel ürünler çarşısı

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Doğuyaka Mahallesi’nde inşaatı son aşamaya gelen sivil toplum merkezinde ‘özgün, kaliteli, coğrafi işaret almış ya da alma yolunda adımlar atılmış’ ürünlerin yer alacağı bir yöresel ürünler çarşısının kurulacağını söyledi.

İmecikliler Sosyal-Kültürel, Dayanışma Kalkınma ve Yardımlaşma Derneği’nin Aralık ayı sonunda yapılan genel kurulunda Hüseyin Zeybek başkanlığında oluşan yeni yönetim kurulu Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal’ı ziyaret etti.

Ziyarette Başkan Zeybek, Muratpaşa Belediyesi’nin derneklerine verdiği destek dolayısıyla teşekkürlerini dile getirirken yeni dönemde de bu işbirliğini sürdürmek istediklerini söyledi.

Başkan Uysal, Muratpaşa Belediyesi olarak kent yönetiminde toplumun farklı alanlarında faaliyet gösteren sivil toplum örgütleriyle birlikte hareket etmeye ve buradan kentin ortak aklını inşa etmeye azami dikkat gösterdiklerini aktardı. Başkan Uysal, bu anlayışın bir sonucu olarak Avrupa’nın en büyük dernekler yerleşkesi olacak içinde mutfak sanatları akademisi, yöresel ürünler çarşısı ve inovasyon merkezinin yer alacağı Doğuyaka Mahallesi’ndeki sivil toplum merkezi inşaatının sonuna yaklaştıklarını aktardı.

Özellikle yöresel ürünler çarşısının Antalya’da bir dağınıklığı ortadan kaldıracağını belirten Başkan Uysal, “Özgün, kaliteli, coğrafi işaret almış ya da alma yolunda adımlar atılmış ürünler bu çarşıda yer alacak” dedi.

Ziyaretin sonunda Dernek Başkan Zeybek, Başkan Uysal’a İmecik Yaylasındaki kovanlardan çıkan bir çıta bal hediye etti.
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