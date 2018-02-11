Skal Antalya, yeni yönetimini belirledi

Merkezi İspanya olan ve 80 ülkede 25 bin üyesi bulunan Uluslararası Skal Dernekleri Federasyonu’na (USDF) bağlı Skal International Antalya’da yeni yönetim belirlendi.

Antalya Merkezde bir otelde saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan kurul çalışmalarında başkan Dinçer Sarıkaya derneğin faaliyet raporunu okudu. Başkan Sarıkaya, USDF’nin seyahat ve turizmin tüm kollarını bir araya getiren tek uluslararası organizasyon olduğunu, bünyesinde ise sektördeki yönetici ve üst düzey yetkililerin bulunduğunu hatırlattı.

Skal International Antalya’nın son bir yıllık faaliyet ve denetim raporları üyelerin oy çokluğuyla onaylandı, yeni yönetim ve denetim kurullarının belirlenmesi için seçime geçildi. Cüneyt Kuru’nun başkanlığındaki liste açık oylamada oy birliğiyle göreve getirildi, Skal International Antalya’nın 2017-2018 dönemi yönetim kurulu Cüneyt Kuru, Dinçer Sarıkaya, Uğursal Uğur, Derya Billur, Fatih Saygın, Edip Araç, Agah Öcal’dan, denetim kurulu üyeleri de Avni Aker, Aydın Aytuğ, Münir Soykam’dan oluştu.

Skal Antalya yeni başkanı Cüneyt Kuru, önceki yönetime başarılı hizmetlerinden dolayı teşekkür etti, devraldıkları bayrağı daha iyi noktalara birlikte taşımayacaklarını ifade etti.