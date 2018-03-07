Serik’te okul kantinlerine denetim

Antalya’nın Serik ilçesi’nde okul kantinleri denetlendi.

Serik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, ilçe genelindeki eğitim kurumlarında bulunan kantin, kafeterya, büfe ve çay ocağı gibi gıda işletmelerini denetledi. Denetimlerde, satılan gıda ürünlerinin son kullanma tarihleri, işletmeler ile çalışanların genel hijyen kurallarına uygunluğu kontrol edildi. Özellikle obeziteye neden olduğu için kantinlerde satışı yasak olan besin değeri düşük, gazlı aromalı içecek ve yiyecekler konusunda işletme sahipleri ve çalışanlar bilgilendirildi.

Serik Belediyesi Zabıta Müdürü Benan Durmaz, “İnsan sağlığını yakından ilgilendiren gıda üretilen alanların da kontrolünü sağlamak bizim vazifemiz. Özellikle okullar bünyesinde bulunan kantinler çok daha önemli. Çünkü gençler ve çocuklar bu alanlardan faydalandığı için sağlıklı gıda konusunda daha az bilinçli bir kitle. Bu yüzden geleceğimizin teminatı çocuklarımızı korumak toplumdaki tüm bireylerin görevidir. Amacımız çocuklarımızın Hijyenik ortamlarda sağlıklı gıdalar beslenmesini sağlamak” dedi.