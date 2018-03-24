Serik’te Mobil araçlar ile öğrenme sistemi

Antalya’nın Serik ilçesi’nde Mobil araçlar ile oyun oynama ve öğrenme sistemi tanıtıldı.

Serik Belediyesi ve Avrupa komisyonu işbirliği ile Erasmus programı kapsamında turizm de yeni bir dil bilgilendirme sistemi tanıtıldı. Serik’te özel bir okulda gerçekleştirilen programa Serik Belediye Başkanı Ramazan Çalık, projenin Türkiye Direktörü Deniz Yalçınkaya, Leopold Reif, Micheal Schilcht, Sarah Iles, Marina Ambrosechio ve Paulo Scavino katıldı. Mobil araçlar ile oyun oynama ve öğrenme program ile oyun oynayarak yabancı dil eğitimi verilmesi amaçlanan programın ilk etabı Serik’te gerçekleştirildi.

Programa Serik’te bulunan Liselerden çok sayıda öğrenci katıldı. Yaklaşık bir saat süren program da öğrenciler akıllı cep telefonları ile uygulamalı bir şekilde sistemde yarıştılar. Program da öğrencilerin bireysel olarak veya guruplar halinde sorulan sorulara cevap vererek skor elde edip daha sonra o skorunu geliştirmek için tekrar farklı sorulara cevap verebilecekler.

Projenin ikinci etabı ise 26 Mart 2018 Pazartesi Konya Selçuk Üniversitesi’nde gerçekleştirilecek.