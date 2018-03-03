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Şehit Cumali Gür’ün adı Manavgat’ ta yaşatılacak

Kuzey Irak sınırında teröristlerce tuzaklanan bombanın patlaması sonucu şehit olan Manavgatlı Cumali Gür’ün adı Kızılot Mahallesi’nde kamusal bir alana verilecek.Manavgat Belediyesi 2018 Mart ayı Belediye Meclis Toplantısı Side Ek Hizmet...

Şehit Cumali Gür’ün adı Manavgat’ ta yaşatılacak

Kuzey Irak sınırında teröristlerce tuzaklanan bombanın patlaması sonucu şehit olan Manavgatlı Cumali Gür’ün adı Kızılot Mahallesi’nde kamusal bir alana verilecek.Manavgat Belediyesi 2018 Mart ayı Belediye Meclis Toplantısı Side Ek Hizmet...

03 Mart 2018 Cumartesi 11:40
Şehit Cumali Gür’ün adı Manavgat’ ta yaşatılacak

Kuzey Irak sınırında teröristlerce tuzaklanan bombanın patlaması sonucu şehit olan Manavgatlı Cumali Gür’ün adı Kızılot Mahallesi’nde kamusal bir alana verilecek.

Manavgat Belediyesi 2018 Mart ayı Belediye Meclis Toplantısı Side Ek Hizmet Binası’nda Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen başkanlığında yapıldı. 11 gündem maddesinin karara bağlandığı toplantıda 21 Şubat 2018 tarihinde Kuzey Irak sınırında teröristlerce tuzaklanan el yapımı bombanın patlaması sonucu şehit olan Manavgatlı Cumali Gür’ün adının Kızılot Mahallesi’nde kamusal bir alana verilmesi oy birliği ile kararlaştırıldı.

9. Gündem maddesinde konuşan Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, “Oldukça üzücü günler geçiriyoruz. Şehidimizin acısı yüreğimize kor gibi düştü. Manavgat olarak şehidimizi tüm Manavgat halkımızla birlikte sonsuz yolculuğuna kentimize yakışır şekilde uğurladık. Belediyemizin şehitlerimizin adını kentte uygun yerlere verilmesi çalışması var. Bunu aileye de telaffuz ettik. Şehidimizin evinin olduğu sokak veya 10 dönümlük spor ve park alanı var. Bu konuyu iyice araştınacağız. Arkadaşlarımızla çalışarak en güzel, yakışır ve uygun bir yere şehidimizin adının verilmesini istiyoruz. Bu vesileyle Şehidimiz Cumali Gür’e ve tüm şehitlerimize tekrar Allah’tan rahmet diliyorum” dedi.

Şehit Cumali Gür’ün adının Kızılot’ta kamusal bir alana verilmesi konusunu oy birliğiyle karara bağlandı.
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