Polisin arama yaptığı 2 şüpheliden uyuşturucu çıktı

Antalya’nın Alanya ilçesinde polisin şüpheli tavırlar sergileyen 2 kişinin üzerinde yaptığı aramada eroin ile kokain ele geçirildi.

Dün gece saatlerinde devriye görevi yapan Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Grup Amirliği ekipleri, Kızlarpınarı Mahallesi’nde şüphe üzerine yaya olarak ilerleyen E.D ve U.T.Y.’yi durdurdu. Şahısların üst aramasını yapan ekipler, 7,15 gram eroin ve 0.50 gram kokain bulurken, olayla ilgili E.D ve U.T.Y.’yi gözaltına aldı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.